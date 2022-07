Yahaira Plasencia está en el blanco de las críticas tras asegurar que no hablaría con cualquiera ni que recibiría regalos en un concierto por temor. Ante ello, en el programa ‘Un día en el mall’ explotaron contra la salsera y cuestionaron su actitud para con sus seguidores.

Andrea Arana no tuvo piedad con la cantante peruana y señaló que ninguna artista de renombre internacional habla de esa manera, por lo cual le pidió recapacitar.

“ Jamás en mi vida escuché a Beyoncé o JLo hablar de esa forma. La misma Dua Lipa. Todas cuando están en un concierto, les avientan de todo y lo cogen con amor. Fui al concierto de Karol G, les hacían peluches o muñecos. Todas aceptan de todo. ¿Por qué solo Yahaira piensa que todo lo que le van a dar es con mala vibra? Es por sus malos pensamientos. Recuerda que tú atraes lo que tú eres ”, aseguró inicialmente

“Mi reina, ni las artistas más grandes y famosas hablan de esa forma. Todo lo contrario, leen todas las cartas, tienen todo lo que le regalen las fans (...) ¿Por qué no se preocupó de que la maletera no tenga cámaras o micro? Igual, bebé. Hay comentarios que no los debes decir, cuando lo dices de esa manera tan pública, estás pisando huevos de diva”, agregó la conductora.

Andrea Arana criticó actitud de Yahaira Plasencia en la reciente última emisión de 'Un día en el mall'.

Valeria Flórez le recomienda llevar detector de metales a Yahaira

Por su parte, Valeria Flórez también cuestionó el nivel de desconfianza de Yahaira Plasencia y le aconsejó que llevase un detector de metales si es que tanto temor tenía.

“Está traumada, no le regalen peluches ni pulseras porque no los va a aceptar, dicen que están llenos de mala energía. Yahaira debe ir con su detector de metales por todos lados”, sentenció la finalista de Miss Perú.

