Corre mucho viento en el quinto piso de Mall del Sur, pero Andrea Arana, con micro en mano, sigue grabando ‘Un día en el mall’ con su compañera Valeria Flores. Se apagan los micrófonos y la rubia de Huacho ya está lista para empezar la charla. Así que póngase cómodo para conocer ‘un día en la vida de Andrea’.

¿Andrea, desde cuándo conduces ‘Un día en el mall’?

Estoy desde noviembre del 2016.

Tú y Valeria tienen su opinión y la dicen ‘sin pelos en la lengua’.

Claro, pero tratamos siempre de ser objetivas, no afirmamos algo que no tenga pruebas. Si bien es cierto toman en cuenta la opinión de quienes tienen más trayectoria, de personas a las que admiro, como Rodrigo (Peluchín), Gigi (Mitre), Magaly Medina, quien es controversial y puedes no quererla, pero es una líder de opinión, entonces por qué no apuntar a ello y ya nuestra opinión está siendo tomada en cuenta.

Muchos creen que Magaly merece sufrir, como le dijo Jazmín Pinedo.

Con esas palabras no estoy de acuerdo, creo que nadie debe desearle el sufrimiento a alguien independientemente de quién sea, creo que eso habla de una persona que tiene rencor en su corazón, con eso no concuerdo.

Pero en redes dicen que Magaly es muy dura con sus críticas...

Es su forma de conducir. Magaly puede ser cruel y directa con sus opiniones, Rodrigo es supersarcástico y me mato de la risa con las cosas que dice y, si te gusta o no, para eso tienes un control... así que cambia nomás.

Defendiste mucho a Valeria con respecto a lo que le dijo a Johanna San Miguel en ‘Esto es guerra’.

Creo que la pregunta fue con la intención de hacer que ‘pise el palito’, pero no contaba con la astucia de Valeria, ella no se deja pisar por nadie, pienso que al final le hicieron un favor y quedó demostrado.

¿Solo has hecho televisión?

Sí, solo tele. De pequeña grababa comerciales para radio. Hice modelaje, anfitrionaje, pero a los 21 años, terminando la universidad, ingresé aquí y ya han pasado siete años.

Andrea Arana está enamorada, tiene tres años de relación con su pareja que es médico.

¿Estudiaste Comunicación?

No, de profesión soy trabajadora social. Por mi profesión he conocido muchas realidades y eso es lo que siempre me aterriza porque tú puedes estar pasando un día malo, pero hay personas que la pueden estar pasando peor y entonces tienes que decir: ‘No te quejes por esta tontería’. Yo he ido a los asentamientos humanos, estudié mi carrera en Huacho y las prácticas las hice en Sayán, Huaura. Las trabajadoras sociales son mujeres que chambean duro y muchas veces ponen de su plata para ir a un lugar y ver por qué esa familia no fue a su cita médica o no tiene seguro.

Entiendo, ahora hablemos de cómo es un día en la vida de Andrea.

(Ríe) Grabamos en Plaza Norte y Mall del Sur desde las 7:30 de la mañana y podemos acabar al mediodía como a las 6 de la tarde. También conduzco el bloque de espectáculos, en vivo, del noticiero del canal y luego me dedico a mi marca de ropa Perfect Match, voy a Gamarra para ver las telas, después hago la sesión de fotos modelando mi ropa. Muevo las redes, me encargo de los pedidos, hago de todo porque ahorro es progreso.

¿Y el tiempo para el amor?

Mi enamorado recién se graduó en Medicina, porque es su segunda carrera, él estudió Biología en Nueva York y va a estudiar su especialidad fuera. Su vida también es superocupada, va del hospital al consultorio propio en Chancay y nos vemos los fines de semana, por ahora. Siempre buscamos un tiempo para cenar juntos, compartir, no nos vemos a diario, pero hay comunicación. Hace muchas cosas, al igual que yo, y no existe forma alguna de que pueda estar pensando que está haciendo otras cosas, y él piensa igual sobre mí.

No hay dudas entre ustedes, porque tú sabes las distancias...

¡Ay no! Voy a llorar. Mira, esto (cómo llevan su relación) es un simulacro para lo que vendrá después, porque se irá a estudiar fuera y también desea trabajar allá, no sé lo que vaya a pasar después, pero en la actualidad estamos un día a la vez. Sé que la distancia juega una mala pasada, pero vamos a ver.

¿Cuánto tiempo tienen de pareja?

Tres años y seis meses, somos pareja desde el 2019, hay confianza.

¿Deseas casarte?

No me quita el sueño, pero yo por la fiesta, si casarme es una fiesta más, ahí estamos, porque el compromiso que tienes con alguien es sí o sí y firmar un papel, en la actualidad, es lo mismo que estar conviviendo.

¡Qué bueno! Porque mira todo lo que pasa en la farándula con muchas parejas.

Bueno, eso es algo que hay que recalcar, no tengo amigos en el medio artístico, menos he salido con alguien de este círculo nunca, porque me da miedo, son todos muy terribles. Además, en el programa tengo que hablar de ellos, entonces, mejor de lejos, espectadora y tranquilita me quedo.

¿Te asusta el escándalo?

Mira, ese camino es fácil, te involucran con alguien, se arma el escándalo y ya ‘eres famosa’, pero no voy por ahí, prefiero ir paso a paso para que nadie diga después que tengo ‘rabo de paja’.

Andrea Arana cuenta que con ella no van los escándalos para tener fama porque luego van a decir que tiene 'rabo de paja'

Ahora se han dado varios casos con bailarines, pichangas...

¡Uy, no!... y los futbolistas como amigos, ahí nomás.

¿Te enamoran?, ¿te han invitado a salir?

Por ahí un par, pero nunca les he respondido. Sí sigo a algunos de ellos y ellos igual, pero hasta ahí nada más.

¿Te gustaría entrevistar a Jefferson Farfán?

Sí, creo que tiene cosas interesantes para contar aunque su vida sentimental es bastante conocida y caótica, pero sí creo que se le puede sacar una buena entrevista.

¿Viste la nota que le hizo Jazmín?

Sí, pero no siento que se haya ‘regalado’, lo que pude ver es que tenía bastante confianza con él. Tengo amigos hombres y tengo mucha confianza con ellos y no por eso quiere decir que me estoy poniendo un moño o ‘regalando’ con ellos.