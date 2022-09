Andrea Arana y Valeria Florez no pudieron ser ajenas a la última polémica que envuelve a Christian Domínguez, luego que Magaly Medina divulgara que Rafael Fernández estaba incómodo con él porque en una oportunidad se metió a su piscina y hasta le pidió un vaso de agua con hielo a la empleada del hogar de Karla Tarazona.

La Miss Peru Latina Universal mencionó que esta mañana el cumbiambero salió a aclarar la información y negó que la foto que está circulando, donde se le ve con su hijo, sea en la piscina del ‘Rey de los huevos’. “ Hay una ficha que falta en este rompecabezas, estoy segura que alguien está mintiendo en esta situación, no sabemos si es Christian o Rafael” , acotó.

Por su parte, Andrea Arana resaltó que, según trascendidos, Rafael Fernández le había abierto las puertas de su mansión al cumbiambero, aunque el cantante no aclaró que hubiera disfrutado de un momento en su piscina. “La pregunta que le hacen no la responde, si se metió o no se metió a la piscina de Rafael Fernández en su casa. Él habla de la foto puntual que está saliendo por todos lados, que es una piscina diferente... quién miente y quién no”, se preguntó la conductora de Willax.

Valeria Florez aseguró que está segura que uno de los dos está mintiendo, pero se inclina por el huevero. “Yo creo que Rafael Fernández es el que está mintiendo, pero no descarto que Christian esté omitiendo alguna parte” , acotó.

LA TEORÍA DE ANDREA ARANA SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y LA PISCINA

Ambas conductoras de ‘Un día en el mall’ consideraron no tan grave que el cantante haya estado en la piscina del empresario con su hijo, aunque sí reconocieron que cada casa tiene sus reglas.

En ese momento, Andrea Arana lanzó una teoría sobre la supuesta incomodidad de Rafael Fernández. “Rafael dijo que es celoso y no hay que negar que Christian Domínguez tiene buen cuerpo, buen físico... qué le pasaría a Rafael Fernández por la cabeza, que Karla veía por las cámaras de seguridad a Christian Domínguez solamente en ropa de baño, mostrando sus músculos, puede ser... me estoy inventando”, refirió la conductora.

