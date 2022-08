Andrea Arana y Valeria Florez comentaron este jueves la reconciliación de Emilio Jaime con Austin Palao, luego que los amigos se distanciaran hace mucho tiempo porque el primero inició una relación con Luciana Fuster, quien era pareja del ‘bonito’.

“Recordemos que la manzana de la discordia en esta hermandad fue Luciana Fuster, pero como eso ya quedó en el pasado y en la actualidad Austin está con la ex de Emilio, Flavia Laos, parece que Emilio dijo ‘ya estamos parches. El mismo Emilio ha reconocido que le venía escribiendo a Austin desde hace rato, incluso antes de que se fuera a Europa”, acotó la reina de belleza, asegurando que nota a un Emilio Jaime más sincero y que ha dejado atrás una mochila muy pesada.

Por su parte Andrea Arana, fiel a su estilo, aseguró que Emilio sí falló en su momento porque faltó a los códigos de amistad, al iniciar un romance con la ex de su ‘hermano’. “Él era el bebé en la relación (de Austin y Luciana), lo llevaban para todos lados, luego no te metes con esa persona pues, es como comer algo babeado, eso no se hace, al menos en mis códigos, no existe forma alguna”, dijo la conductora de Un día en el Mall.

Valeria Florez estalló de risa al escuchar a su compañera y aseguró que nunca había escuchado esa referencia, aunque le hacía sentido. “A ver dime tú... Valeria y yo juntas, íntimas, Valeria termina con Andrés y luego yo estoy con Andrés... cómo va ser eso” , le replicó Andrea, generando la reacción de la Miss Perú: ‘Te corto la cabeza’, le respondió.

¿VALERIA FLOREZ SE PICÓ CON ANDREA ARANA?

La reina de belleza se mostró algo incómoda con el comentario de su amiga, quien aseguró que ella nunca la perdonaría de darse el caso. “Eso depende de muchos factores, de qué tan intensa ha sido esa relación, cuánto tiempo han estado, qué significó en tu vida... en mi caso con mi pareja, obviamente sería algo más fuerte, pero en el caso de Austin y Luciana de repente no fue tanto”, indicó.

Conductoras de ‘Un día en el mall’ comentaban el amiste entre Emilio Jaime y Austin Palao, que se pelearon hace años por Luciana Fuster, y aprovecharon para hablar de los códigos de amistad.

