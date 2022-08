¡SE LA PONE CLARA! Andrea Arana se mostró sorprendida porque Nicola Porcella se pronunció en redes sociales para afirmando que nunca pidió que le paguen el pasaje de México a Perú para ir a Esto es Bacán. La conductora de Un día en el Mall señaló que solo aclaró que en Esto es Bacán nadie cobra.

“Yo también me quedé sorprendida y dije: “El Nicola me ha publicado en sus historias” (…) Nosotros le aclaramos a la gente que ninguno de nosotros, de los participantes, cobra algo, es una bromita, tú y yo, ja. No sé por qué me pones conductora entre comillas, yo te he entrevistado hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos alguna vez en el escenario”, dijo.

Además, Andrea Arana remarcó que ella nunca lo minimizó y que puedan conversar de ello durante Esto es Bacán.

“No entendí, yo conduzco mi programa hace mucho tiempo, eso de tratar de minimizarme tampoco , yo no te he minimizado en ningún momento. No importa, es más lo conversamos en vivo en Esto es Bacán”, manifestó.

Andrea se ríe de respuesta de Nicola Porcella por EEB y lo cuadra: “Es una bromita, pero tampoco me minimices”

¿Qué dijo Nicola Porcella?

En Instagram, el exguerrero se mostró indignado porque Andrea Arana dijo que él buscaba que lo lleven a Perú gratis, ya que actualmente, Porcella radica en México.

“Hace tiempo no responde, pero explíquenle a la “conductora” que dije que iría de invitado para ayudar al caso social y que no necesito que nadie me pague un pasaje, me va muy bien por acá. Moraleja, nunca más hablar de algo de ahí”, escribió adjuntando un pantallazo del programa de Willax TV.

