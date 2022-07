Andrea Arana y Valeria Florez comentaron este viernes las recientes declaraciones que dio Pedro Loli sobre la madre de su hijo, Fiorella Méndez, quien fue relacionada sentimentalmente con Óscar del Portal hace unos meses pese a que el periodista está casado con Vanessa Químper.

“Pedro Loli, desde su experiencia de infidelidad, porque hay que decirlo, Pedro yo te quiero muchísimo pero es tu experiencia, él dice que la pasó super mal cuando le fue infiel a Fiorella Méndez y dice que no le va dar la espalda a la madre de su hijo, hasta ahí todo bien, pero yo recuerdo en esa época, cuando todo esto le ocurrió a Fiorella Méndez, ella también la pasó fatal, estaba sufriendo, me pregunto, aunque no haya imágenes de ella con Oscar del Portal dándose un beso, está claro lo que pasó, es casi evidente... no pensó ella en la esposa, en los hijos de Oscar del Portal antes de hacer lo mismo que le hicieron a ella”, acotó Andrea.

En ese sentido, Valeria Florez consideró que el cantante no podría hablar mal de su ex porque hizo lo mismo que ella. “Sería un caradura si es que saliera a tildarla o tacharla de algo”, indicó, al mismo tiempo que resaltó que Pedro aseguró que no hablaría del periodista deportivo.

“Bueno así es pues, es que el burro no puede estar hablando de orejas, ni modo”, agregó Andrea Arana en referencia a la infidelidad que cometió Pedro Loli cuando estaba en una relación con Fiorella Méndez.

Andrea Arana aseguró que Pedro Loli es su amigo pero no puede negar que protagonizó tremendo escándalo de infidelidad con Fiorella Méndez, quien años después hizo lo mismo con Oscar del Portal.

TE PUEDE INTERESAR

Greissy Ortega: Sus hijos estarían en albergue de Estados Unidos tras cruzar la frontera

Melissa Paredes no soporta estar sin su hija y apela orden judicial que la aleja 100 metros de menor

Yahaira se defiende de críticas en Premios Juventud: “Soy la primera peruana que pisa grandes escenarios”