¡CON PALO! Anthony Aranda, el ‘Activador’, fue duramente criticado por Valeria Floréz y Andrea Arana, conductoras de ‘Un día en el mall’, esto debido a -según señalaron- “robarse las cámaras” cuando Melissa Paredes comparte contenido en sus redes sociales.

“(Melissa Paredes) A penas escucha una canción agarra su celular y otra persona que también está ahí bien presente que le gusta robarse todas las cámaras es Anthony Aranda, me he quedado sorprendida”, manifestó la candidata al Miss Perú.

Según señaló la exAmérica Kids, ya se veía venir que el ‘Activador’ aparezca en “cada foto y en cada video de Melissa Paredes”.

Andrea Arana sobre el ‘Activador’: “No tiene límites, ve la cámara y levanta la ceja”

Por su parte, Andrea Arana indicó que la actitud del Activador “no le gusta y le desespera” porque que siempre que aparece y mira a la cámara.

Valeria y Andrea ‘rajan’ del Activador por robarle focos a Melissa: “No tiene límites, ve la cámara y levanta la ceja” (Video: Willax)

“No tiene límites, a él no le interesa nada, ve la cámara y levanta la ceja, bien estirada. Besa a Melissa en la cabeza y ojo mirando a la cámara para que se vea, así a modo seductor. Anthony es el tipo de persona que digo: “me absorbe la vida, no me gusta””, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

¿Quién es Alessia Sanllehi, la futbolista captada dando románticos besos al actor Andrés Vílchez?

Paolo Guerrero es captado con influencer dominicana y confirmaría así su ruptura con Alondra

Alessia Rovegno responde sobre lo que cambiaría en el mundo y comete lapsus: “Comenzaría por la paz”