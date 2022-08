¡LE LLAMA LA ATENCIÓN! Andrea Arana cuestionó a Jota Benz por decir que espera la “llamada ganadora” antes de responder cuándo le pedirá la mano a Angie Arizaga, esto luego que Johanna San Miguel afirmó que ProTv está dispuesto a organizarles el ‘matri’.

“O sea Jota qué vas a esperar que te caiga un buen canje, vas a esperar un beneficio para recién pedirle la mano a Angie”, dijo la conductora de ‘Un día en el Mall’.

Además, calificó de “feo” tener que estar “presionando” para que dé el siguiente paso y se case con Angie Arizaga.

“Angie sí dirá por qué me hacen pasar este roche si a mí ni siquiera me han pedido la mano, Jota de repente no lo ha pensado, no está en sus planes y eso de alguna manera una forma de meter presión en vivo y en directo, que feo, eso es algo que tiene que quedar en cuatro paredes”, indicó.

Andrea ‘cuadra’ a Jota por comentario sobre boda auspiciada: “¿O sea esperas el canje para recién pedir la mano?”

Valeria Flórez cuestionó a EEG por presionar a Angie y Jota Benz

Por su parte, Valeria Flórez, Miss Latina Universal, afirmó que ha quedado claro que están presionando a Jota Benz y Angie Arizaga para que formalicen y se casen en una boda televisada.

“Como sea quieren que formen una familia porque recordemos que en un momento se escuchaban rumores de que puede estar embarazada, que por aquí y por allá, y estaban vigentes, y ahora rumores de que pueden estar por casarse”, expresó.

