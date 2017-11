Andrea Cifuentes presenta a su hija adolescente en redes sociales y sorprende a todos [VIDEO]

La modelo Andrea Cifuentes publicó varias fotos al lado de su hija, quien ya es toda una adolescente, en redes sociales. La ex chica reality muestra una linda relación con la menor en Instagram y sus seguidores la elogian por ser una buena madre.



Una de las publicaciones de Andrea Cifuentes con más éxito en Instagram es en la que sale la menor vestida del payaso Pennywise. La modelo ayudó a que la menor cumpla su sueño de lucir como ese terrorífico personaje. La publicación rápidamente alcanzó los 545 me gusta.



En otra de las publicaciones de Andrea Cifuentes junto a su hija, la modelo escribe "Vida para vivirla junto a ti...❤️". En la imagen, la ex chica reality abraza a su hija con mucha fuerza. La imagen recibió más de 1.000 me gusta.



Andrea Cifuentes también contó en Instagram que a su hija le encanta escribir. "Una de las cosas que yo más disfrutó es escribir,y descubrir que tú hija sigue tus pasos aparte de ser una sorpresa! Me hace feliz,porque como madre deseo ser un buen ejemplo para ella no solo como madre sino de ser humano.Si nuestros hijos van a seguir nuestros pasos asegurémonos que sean los mejores!! ♥️Para algunos pueden ser solo frases,para mí son mensajes que nunca olvidará", escribió la modelo en la mencionada red social.



Andrea Cifuentes prefiere vivir una vida alejada del Espectáculo. La modelo tuvo una breve participación en el reality Combate este año, pero fue eliminada de la competencia. No se le ha vuelto a ver en ningún proyecto televisivo y ella parece estar más contenta afuera que dentro.



