Andrea Llosa se pronunció finalmente en Amor y Fuego, sobre el duelo mediático que vienen protagonizando los examigos Rodrigo González y Magaly Medina en los últimos días, y que ha involucrado a la conductora de ‘Nunca más’. Todo comenzó cuando el popular Peluchín aseguró que Andrea le deja un gran ‘colchón’ de rating a la urraca, y la pelirroja lo negó.

“Esto no es una monarquía, no existen reinas de la televisió ni nada... yo no tengo ningún problema con ella (con Magaly Medina), o sea, ni la veo , como ves, trabajo aquí en Barranco”, dijo Llosa luego que el conductor de Willax asegurara que ella es la verdadera reina de ATV.

Asimismo, con respecto al rating, indicó que el ‘colchón’ que negó la urraca sí es real, porque lo verifican con Ibope, la empresa encargada de medir las audiencias. “ Todo está en Ibope... es poco elegante hablar de cifras, yo creo que el público quiere buen contenido, creo que las cifras las manejan los ejecutivos del canal y nosotros, los que trabajamos en tele, pero lo que al público le importa es un buen contenido, que es para lo que nosotros chambeamos... hablar de cifras es poco elegante”, acotó.

Por otro lado, Andrea Llosa aseguró que no puede manejar las emociones de las personas, en referencia a Magaly Medina y su reacción cuando le hablan de su rating. “Acá no hay reinados, escúchame, es una huachafería y la verdad ¿por qué estoy metida en esto? No sé cómo terminamos en esto”, agregó entre risas.

Finalmente, indicó que todos los que trabajan en televisión hacen un gran esfuerzo por llegar al público y la competencia se debe buscar en los canales de la competencia, no en el suyo propio. “En esto de la televisión un día estás arriba y al otro estás abajo, es una chamba de día a día. Estamos enfocados en Andrea, en Nunca Más, en nuestras conferencias de ‘Mujeres Poderosas’, queremos hacer otro proyecto más para el canal, tengo mi casa del amor, mi centro psicológico... no estamos para idioteces, de verdad, hay cosas más importantes como trabajar todo el día aquí. Que les vaya bien a todos en la tele, trabajar aquí es un privilegio y hay que sacarle el jugo, no estamos para pelear... si quieren yo los amisto también a ellos (a Magaly Medina y Rodrigo González. ¿Tenemos el conciliador?” , concluyó entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

Danny Rosales llama “Malcriado” a Christian Cueva por esta broma subida de tono [VIDEO]

Diseñador revela que Ethel Pozo pidió hacerle gratis el terno a Julián: “Fue canje y un convenio”

Laura Borlini cumple un año de relación con su novio Renzo: “Aún no pensamos en el matrimonio”