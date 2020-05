La conductora de ‘Nunca más’, Andrea LLosa, afirma que las cifras hablan por ella y que el éxito de sus programas refleja el trabajo en equipo. Además, no le molestó el comentario de Magaly Medina, quien pidió que Juliana Oxenford salga antes de su programa para que le deje un ‘buen colchón’ (de rating).

Andrea, el último domingo lideraste el rating (11.2 puntos) con ‘Nunca más’...

Sí, es bueno. También la semana pasada con ‘Día D’ estuvimos liderando, a los dos nos va súper bien. Como yo siempre digo, somos ‘el combo del domingo’, es gracias al equipo y la chamba que hacemos.

Eso demuestra que tienes un público que te sigue fielmente y se engancha con las historias...

Sí, y que confía en nosotros. Ese es el resultado de 9 años de full chamba y de no haber bajado la guardia. Igual seguimos trabajando porque ya sabemos cómo es el rating.

Con ‘Andrea’ también te va muy bien. Me imagino que le dejas un buen ‘colchón’ a Magaly.

Claro, ahí están las cifras. Todos los medios pueden acceder al rating, es público. Estaría de más que yo hable si las cifras están ahí, sería un poco tonto.

Te lo pregunto porque Magaly dijo que le gustaría que el programa de Juliana (Oxenford) esté antes de su espacio para que le deje su buen ‘colchón’.

A estas alturas del partido estoy vieja para esas cosas... honestamente vivimos en democracia, cada quien es dueño de sus palabras, cada quien dice lo que quiera. Digamos que mi mundo está enfocado en mi trabajo y en mi familia, no me importa nada más.

¿No crees que desmerece un poco tu trabajo?

No, para nada, si las cifras están ahí...

Los televidentes pueden pensar que hay roces con Magaly, o que tiene una bronca contigo...

No me interesa, estoy en otra etapa de mi vida, con todo lo que está pasando estoy enfocada en qué ‘miércoles’ vamos a hacer dentro de dos semanas con el tema del programa, pues es jodido trabajar en medio de esta situación. Nos va tan bien con ‘Nunca más’ y ‘Andrea’ que no me importa ese tipo de comentarios, no me molesta.

¿Dirías que tu trabajo habla por ti?

Mi trabajo y las cifras. Quiero resaltar que no es mi programa, es un equipo. Los dos programas tienen dos dígitos (de rating) desde antes del coronavirus.