Luego que Rodrigo González arremetiera contra Magaly Medina asegurándole que Andrea Llosa es la verdadera reina de ATV porque le deja un buen ‘colchón’ en el rating; la conductora de televisión aseguró que varios quisieran el lugar que tiene ‘Magaly TV La Firme’.

“Lo importante es darles a las personas un buen producto diario... Es remar bastante para dejar un buen ‘colchón’. Varios me han dicho que quisieran mi ‘colchón’ (risas). Muchas, muchos ”, dijo en entrevista con El Popular.

Según explicó Llosa, no es fácil remar en el mundo televisivo y dejar dos dígitos. En ese sentido, celebró el éxito que también tiene ‘Nunca Más’.

“ Casi siempre somos el programa más visto del domingo , y lo digo con absoluto respeto, competimos con buenos programas como ‘Cuarto Poder’, ‘Punto Final’ y ‘Panorama’”.

¿QUÉ DIJO PELUCHÍN DE ANDREA LLOSA?

Rodrigo González ‘disparó' contra Magaly Medina y defendió a la conductora Andrea Llosa por el rating que ha tenido muy por encima de ‘Magaly TV La Firme’.

“ Andrea (Llosa) es la verdadera reina de ATV . Le deja un gran colchón (a Magaly Medina) que después baja, pero eso no te lo cuentan, eso no, ya quisiéramos tener ese colchón... Andrea múdate de canal, acá te queremos, acá no tenemos esa mezquindad, acá te reconocemos como la verdadera reina (...) acá no se sienten amenazados”, remarcó el conductor.