Andrea Llosa afirmó que coincidía totalmente con Magaly Medina, quien declaró que ‘no es su amiga ni enemiga’ y mañana arranca con la tercera temporada de ‘Andrea’.“(Risas) coincido con ella. Así es exactamente, no somos amigas ni rivales”, dijo.

¿Con Magaly no te has cruzado en el canal ni para hacer las promociones?

Mis dos programas los grabo en los estudios de Barranco y cada quien graba su promoción aparte porque todas tenemos distintos horarios. No nos juntamos nunca y ahora menos con esto de la pandemia.

Tus últimos programas han salido a las 10 de la noche (horario de ‘Magaly TV: La firme’) y les ha ido muy bien en el rating.

Me enteré por las redes de estos cambios de horario, porque cuando estoy de vacaciones me desconecto, y nos sorprendimos todos. Es más, hemos terminado en dos dígitos en un horario que nada que ver, que no es nuestro y sin previo aviso. Entonces, la respuesta del público ha sido supergratificante.

Eso quiere decir que ‘Andrea’ podría funcionar en cualquier horario.

La verdad había gente que se quejaba porque no es el horario habitual, se quedaban dormidos, así que este lunes volvemos a nuestro horario de las 8:45 de la noche.

¿En esta temporada de ‘Andrea’ habrá algún cambio?

No, seguimos con el mismo formato, para qué vamos a cambiar lo que está funcionando.

En tus programas vas de una emoción a otra, pero te vemos más calmada...

Con el tiempo he tratado de calmarme, veo mis programas de ‘Nunca más’, los del inicio, y digo ‘a la miércoles’, pero también una va madurando. (M. Casas)bhVuelve con la nueva temporada de su programa y no va a cambiar lo que funciona porque hace dos dígitos de rating hasta con las repeticiones.