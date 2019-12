Andrea Llosa respondió a sus detractores quienes criticaron que fue infiel con su expareja. En entrevista con Trome, la conductora de ‘Andrea’ y ‘Nunca Más’ reveló que había sido infiel a su expareja. “Se lo merecía porque me había ‘cuerneado’ varias veces”, comentó la periodista, quien prepara un libro “sobre relaciones tóxicas".

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Llosa comentó que mientras está de vacaciones con su familia las declaraciones en Trome causaron zozobra y “revuelo (por no decir bastante)”.

“He leído a más de uno poner el grito en el cielo por haber declarado tamaña confesión. ¿Y qué querían, que mintiera? No, no miento. Me preguntaron si alguna vez había sido infiel y dije la verdad. O sea que sí, que fui infiel”, inició la conductora de ATV.

Andrea Llosa mencionó que estaba joven (18 años) y que la relación era “inmadura, tormentosa y no me arrepiento de besar a otro chico”.

Asimismo, la periodista agregó que su expareja lo supo " y me perdonó, así que dejen de estar arañándose que “el cornudo” me perdonó. Yo también ‘fui cornuda’ por él, y lo perdoné. Listo. Han pasado muchísimos años y yo estoy felizmente casada”.

Finalmente, Andrea Llosa sostuvo que tiene 15 años de matrimonio al delo hombre "que amo, respeto y le soy fiel”.

“Veo que algunos, también, dicen que cómo entonces me atrevo a denunciar públicamente a hombres que han sido infieles, que qué inmoral soy! ¿Perdón? En mi programa expongo públicamente a los hombres agresores y a los que no mantienen o no reconocen a sus hijos, porque ahí están cometiendo un delito. Así que nunca he tocado un caso, solo porque el hombre o la mujer es infiel. Ahora sí, aclarado el tema, seguiré disfrutando y congelándome en mis vacaciones invernales.Un beso grande, Yo, la distinguida dama”, concluyó la conductora.