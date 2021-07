Tras separarse de su esposo, después de 17 años de relación sentimental, la periodista Andrea Llosa reveló que no descarta la posibilidad de volver a darse una nueva oportunidad en el amor. “Obviamente, no descarto (la llegada de alguien) porque es parte de la vida. El amor siempre tiene que estar pero ahora no estoy enfocada en eso, pero nadie tiene por qué morir siendo infeliz”, confesó la conductora de “Andrea” y “Nunca más”.

“Me he separado hace unos meses atrás pero recién lo hice público. Honestamente no es un tema del que me guste hablar mucho, pero sí, decidimos separarnos, nos hemos dado un tiempo y no tengo idea de qué pase, por ahora estoy muy bien así, estoy tranquila y enfocada en el centro (“La casa del amor”) él sigue siendo mi esposo y mi socio. También somos amigos y tenemos dos hijos, y nos vamos a tener que ver las caras siempre”, añadió.

Asimismo, precisó al programa “En Escena” de RPP, que sigue siendo amiga del padre de sus hijos, pues está convencida de que se puede llevar una relación cordial y de respeto mutuo con quien fue tu pareja sentimental en algún momento. Asimismo, resaltó que sus hijos nunca la han visto pelearse con su ahora expareja.

“Yo soy una mujer que tengo que hacer lo que predico, y nosotros nunca hemos tenido peleas ni discusiones, mis hijos nunca han visto eso, y es algo que no quiero tampoco. Cuando las relaciones se desgastan hay que separarse pero con respeto, con cariño y obviamente con madurez, al final tenemos dos hijos y estamos enfocados en nuestros hijos y es lo más importante”, precisó.

LE SIGUEN LOS PASOS

De otro lado contó que, al menos, uno de sus dos hijos estaría interesado en seguirle los pasos en el periodismo, pues ha demostrado que tiene mucho interés en el mundo de la televisión, desde que ha decidido llevar a sus herederos a su centro de labores para que conozcan su día a día y se den cuenta que no todo es magia en la televisión.

“Antes mis hijos no iban al canal y ahora están mucho más pegados a mí y a su papá, y están yendo al canal para que también vean cómo trabajo, que las cosas no son como la magia de la televisión y que aparece todo. A ellos les encanta, sobre todo a Juan Teo -que es el segundo-, él está fascinado, creo que de toda maneras va a hacer lo que yo hago”, vaticinó.

