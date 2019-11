Andrea Llosa dispara contra Tony Rosado: "Me parece un ser repudiable" 

Andrea Llosa calificó como un ser ‘repudiable’ al cumbiambero Tony Rosado, quien hace unos días volvió a insultar a Magaly Medina en uno de sus conciertos.



“Me parece un ser repudiable por expresarse así de una mujer, no entiende. Creo que el mejor castigo es que las mujeres no acudan a sus conciertos y se quede solo. Él debería, en medio de esta coyuntura, usar sus conciertos y dar un mensaje del amor sano y de la no violencia contra la mujer”, comentó la conductora de ‘Andrea’.

Además, pidió a todos los peruanos que colaboren con la Teletón, que busca recaudar 12 millones de soles durante este viernes y sábado, en favor de la Clínica San Juan de Dios.

SALUDÓ CON INSULTOS A MAGALY



Hace unos días Tony Rosado aprovechó su concierto en el Callao para dedicarle unas palabras a Magaly Medina por su aniversario 22. Fiel a su estilo, el cantante de cumbia se dirigió a ella como una “distinguida dama”, aunque luego lanzó un insulto contra la 'Urraca'.

"¡Cómo me hace reír! Ya me das risa. Esto también es la felicidad, no sabes cómo me gusta hacer este programa", dijo Magaly Medina tras ver la dedicatoria de Tony Rosado.



"Es Tony Rosado, si la gente lo acepta así, allá ellos. Si hay público que lo sigue, ese es su problema. Yo no iría a su concierto a escuchar lisuras", agregó Medina.