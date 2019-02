Andrea Llosa marcó distancia con Lady Guillén: "No soy la conductora que sale dos minutos antes y se sienta"

La conductora de ‘Nunca más’, Andrea Llosa, marcó distancia con Lady Guillén y Laura Bozzo, porque ella es periodista y no una conductora que sale minutos antes que comience el programa.



“No siento ningún tipo de comparación, no escucho que me comparen ni con una ni con otra. Para empezar, soy periodista, no soy la conductora que sale dos minutos antes (que empieza el programa) y se sienta. Sé todos los casos, los conozco de ida y vuelta. Trabajo en el contenido de mi programa, sé lo que va a salir al aire, no solo me siento a conducir, pero igual respeto a ambas y que sigan haciendo su ‘chamba’”, precisó Andrea Llosa, quien anunció que, este domingo, inicia la octava temporada de su programa ‘Nunca más’.



¿Te molesta que te comparen con ambas?

No me molesta ni por asomo. Estoy enfocada en mi programa y punto.



Este domingo arranca la octava temporada de ‘Nunca más’, ¿qué novedades se vienen?

Es un formato que está funcionado desde hace ocho años, la esencia es la misma, somos el único programa que no solo cuenta historias, sino que busca llegar al final y siempre queremos encontrar justicia.



El público te respalda y eso se ha visto reflejado en la sintonía, ¿hay presión por la competencia?

La competencia es supercomplicada porque competimos con ‘Cuarto Poder’ y ‘Panorama’, que son programas fuertes y que están bien cuajados. Es difícil competir con ellos, pero también es rico porque me encanta competir. Cada uno tiene su público.