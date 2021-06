Andrea Llosa se suma a las parejas que decidieron dar un paso al costado y separarse tras 16 años de matrimonio. La conductora de TV se tomó unos minutos al final de su programa diario para anunciar que está pasando un difícil momento personal, pues su esposo y ella decidieron tomar caminos separados.

“No es fácil aquí parados en un set de televisión para contar una historia íntima, una historia dolorosa. es triste me toca a mí estar aquí parada, les quiero decir algo, les quiero contar a ustedes, porque sé que muchas de ustedes pueden estar pasando por una situación parecida a la mía”, dijo melancólica Andrea Llosa al inicio de su discurso.

“He decidido, mi esposo y yo separarnos después de muchos años y no es fácil contarlo, pero también quiero decirles que es lo que me está pasando. Estas son historias de la vida real y se lo digo a ustedes, hay que seguir adelante. En este momento ambos estamos enfocados en nuestros hijos, que son lo más importante, por supuesto, porque se los dije”, recalcó la también periodista.

Agregó que “es triste la historia, así son las relaciones humanas, el matrimonio también llega a desgastarse, pero ahora somos dos papás que estamos juntos para enfrentar la situación por nuestros hijos y porque ellos estén bien. No voy a hablar más del tema. Y a ti que te está pasando una situación parecida hay que seguir adelante somos mujeres fuertes, somos mujeres valientes, sobre todo la vida continúa”

Andrea Llosa anunció separación de su esposo tras 16 años de matrimonio

SE QUERÍA CASAR EN LA TOSCANA, ITALIA

En el mes de enero, Andrea Llosa conversó con Trome y contó detalles de su pedida de mano y por qué sus amigos llamaban ‘mártir’ a su esposo Luis Ávalos, quien en su último viaje por Europa decidió entregarle el anillo de compromiso a la conductora de TV tras 16 años de relación.

“Mi esposo me pidió un poco tarde, después de 16 años. Entonces mi sueño era casarme en Italia, en Florencia, y ahora no puedo viajar ni a Chancay”, contó.

Sostuvo que no estaba en sus planes casarse vía Zoom. “Qué me voy a casar por Zoom, quiero casarme bonito, en una boda al aire libre. Ojalá que se pueda de acá a dos años. No tengo ningún apuro”.

“Fue la sorpresa más bonita, en la nieve (estaban de vacaciones en Serbia), todos sorprendidos porque nadie sabía nada, solo él”, reveló enamorada en ese entonces.

“La idea era que el año pasado veríamos lugares en Florencia, en La Toscana. Y este año nos casábamos en julio, pero como ves, no me voy a casar”, dijo sin imaginar que su relación de más de 16 años se iba a desgastar al punto de anunciar en TV nacional que se separaron.

Sobre el carácter de ambos, Andrea Llosa indicó “tengo un carácter más complicado, soy una pesada y más intensa. Él es más tranquilo, nos gusta lo mismo, nunca se opone a nada, no es una persona controladora, todo lo contrario. Además, hemos empezado juntos en esta chamba, así que me entiende súper bien. Empezó siendo mi mejor amigo, nos divertimos mucho”.