En el interior del estudio que tiene ATV en Barranco, el silencio parece abrazar las paredes del set donde se graba un programa líder. Salvo el ruido provocado por algunos sonidistas y luministas, todo es calma. De pronto, se escucha una voz potente y a medida que se acerca gana más fuerza. Es Andrea Llosa, que no podría llegar sin trastocar la tranquilidad reinante, saludando a quien encuentre en su camino, con sus tacones marcando el paso y su risa lista para acompañar sus palabras.

La defensora de mujeres indefensas y juez implacable de padres irresponsables hace dos meses anunció su separación de su esposo Luis Ávalos, tras 15 años de relación, y hoy se anima a tocar el tema.

Andrea, ¿costó mucho acabar la relación?

Sí duele, porque somos seres vulnerables.

¿Todavía está el dolor?

He aprendido a abrazar mi tristeza.

En el programa se te ve firme, fuerte.

Es como una terapia.

¿Te quebraste?

Si te sale una lágrima, es porque tienes una familia.

¿Existió infidelidad?

El tema no pasa por ahí.

¿Ustedes se siguen frecuentando?

Pues sí. Él está a cargo de mi centro psicológico de ‘La casa del amor’ y yo en mi programa. Somos socios y funcionamos bien.

Esa cercanía me permite preguntarte: ¿Hay la posibilidad de volver?

Uno vive el día a día y ahora no planifico para más adelante. Trato de ser feliz y no tengo idea de qué pasará mañana.

Andrea Llosa afirma que 'es peleadora de raza' y 'ahora pega más duro con la lengua'. (Fotos: Allengino Quintana)

“SOY FUERTE Y VALIENTE”

¿Se llora sola?

En la ducha, cuando cae el agua.

Tus seguidores están admirados porque sigues de pie.

Saben que soy fuerte y valiente.

Pero también vas con todo.

Si me tocan, pueden sacar lo peor de mí.

¿'Mechadora’?

Soy peleadora de raza.

¿Sigues así?

Ahora pego más fuerte con la lengua.

O sea que ni te quieran vacilar...

Si me dicen algo, estoy tranquila, no respondo. Pero si se meten con personas que quiero, reacciono.

Andrea Llosa piensa que a JB 'solo le falta la faja para ser igualito a ella'.

ANDREA LLOSA SOBRE JB

¿En qué momento hay que tenerte más miedo?

Cuando hablo bajito, huye.

¿Qué le falta a JB para ser igualito a ti?

Que se ponga faja.

¿La usas siempre?

Quieres verla, ja, ja.

¿No te palteas?

La gente no entiende que la ‘tele’ engorda 5 a 6 kilos.

¿Eres de ‘buen diente’?

Me encanta comer y el buen beber.

‘LA POTRANCA SALVAJE’

¿Es cierto que le ‘presentaste’ el trago al periodista Fernando Díaz?

Le enseñé, pero es un pésimo aprendiz.

Cuenta una con él.

Cuando estábamos en ‘Panorama’, salimos a brindar en grupo y, al día siguiente, regresó al canal de ‘boleto’, con la misma ropa.

¿Se dieron cuenta?

El director Eduardo Guzmán le llamó la atención: ‘Eso te está pasando por estar andando con la ‘Potranca salvaje’, je, je.

Andrea Llosa terminó relación con su esposo después de 15 años.

¿Cómo descartar que ‘Andrea’ es ‘armado’?

Acá vienen por una solución. Damos ayuda legal, realizamos las pruebas de ADN, resolvemos las dudas en tiempo rápido y además facilitamos un conciliador y psicólogos.

¿Conclusión?

Somos el último lugar cuando ya no pueden más.

¿Mucha gente te odia?

No sé quiénes son. Solo me interesa los que me tienen aprecio.

¿Generas temor?

Creo que provoco confianza.

Te he visto indignada y pienso que hasta se puede ir a las manos.

Ganas no me faltan. Y eso que ahora soy muy modosita.

¿Has hecho yoga?

No me ha funcionado y mi productora Jimena es la que me transmite su energía de paz y amor.

Lideras tu horario, ¿qué viene?

Apuntamos a sacar un tercer programa de entrevistas, todavía no sabemos dónde, ja, ja, ja.

¿Te vas de ATV?

Tengo contrato hasta diciembre y veremos qué sigue.

¿Cómo va el albergue?

‘La casa del amor’ está en el jirón Huáscar 1600, en Jesús María. Es un centro psicológico, damos terapias en temas de parejas, relaciones tóxicas, dependencia emocional, ansiedad y duelo.

¿Cómo llegar?

Entrar por la página casadelamor.pe.

Gracias por tu tiempo y revelaciones.

Un gran abrazo, trátenme con cariño. Saludo a los lectores.

Fiel a su estilo, se retiró apabullando el silencio. Por estos tiempos, la periodista y conductora sigue en su lucha diaria. Como diría el poeta español Alonso de Ercilla: ‘El miedo es natural en el prudente y saberlo vencer es del valiente’.

