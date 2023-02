Andrea Llosa dijo que Magaly Medina tiene el síndrome de la Chilindrina por angurrienta, pues cree que es dueña de las personas que salen en la farándula, luego que la ‘Urraca’ la criticó por sentar en su set a los familiares de Jonh Kelvin. A la periodista, dicho argumento le resulta irónico porque el año pasado, cuando el cumbiambero salió en libertad quiso tenerlo en su programa ‘Magaly Tv, la firme’.

Andrea, anoche Magaly te cuestionó por tener a los familiares de John Kelvin dando su versión, pues asegura que no podría invitar a su set a un agresor.

A mí me parece bien ocurrente Magaly , porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo. Acá no le pagamos a nadie para que venga y se siente. La gente que me conoce sabe perfectamente que jamás defiendo a un agresor. De hecho ayer, creo que no ha entendido bien, y sería bueno que se lo expliquen, dejé claro que no defendemos a ningún agresor y John Kelvin es un agresor, por eso está preso, porque es un agresor. Y finalmente está bien preso, porque violó las medidas de protección. Es algo que nosotros siempre decimos, que las medidas de protección no se violan y que tienen que ir presos cuando violan los mandatos.

Entonces, ¿por qué la crítica?

No sé honestamente, ya dejémonos de hipocresías, no sé si lo que le ha jodido a ella realmente, si lo que le jode es que la familia del agresor haya estado sentada en mi set o si de pronto ahora es la ‘Manuela Ramos’ del periodismo o la ‘Flora Tristán ’. No sé, pagarle, porque ella lo acepta, ella lo admite, para que el agresor dé su versión me parece tremendo y ella lo cuenta.

¿Qué pasó con los invitados en tu programa?

Fue la familia del agresor para pedir la tenencia, porque, hay un documento del Ministerio de la Mujer, cuándo los vecinos se quejaron que los niños estaban en riesgo, entonces hay un documento donde Dalia se compromete a proteger a los niños. La familia estaba preocupada, pero también acepta que él es un agresor y cada quien puede dar su versión. Entonces, ¿de cuándo a acá, los que estamos en esta chamba, no podemos escuchar el otro lado de la historia?

Claro. Es más, es nuestra obligación escuchar a la otra parte.

Exacto. Ellos se han sentado y hablaron de lo que han querido y aceptaron que sí es un agresor y que ya pagó la condena. Es más, hemos estado con una psicóloga que ha explicado lo de la dependencia emocional de Dalia. Estuvo la expareja de John Kelvin, pero en ningún momento lo hemos defendido. Por eso, me resulta bastante irónico que ella haya aceptado pagarle a un agresor, que al final no quiso ir, para que se siente en el set.

Supuse que algo de lo que comentas estaba pasando, porque la semana pasada, cuándo estuviste en JB con Pamela (Vértiz), hiciste un comentario sarcástico, diciendo ‘no te piques cuando invite a los artistas’.

Lo que pasa es que ella cree que es la dueña de las personas que salen en la farándula y no sé qué rollo tiene de verdad y se queja al aire. Lo que digo es que todas las personas son libres de sentarse donde uno quiere. Algunos se sientan, porque ellos les pagan y otros se sientan porque simplemente les da la gana. Como te digo, en mis dos programas la gente que va a ninguna se le paga y la gente elige sentarse porque confía en los programas. No sé, por qué poner en tela de juicio mi trabajo o decir todo lo que ha dicho. A mí me da un poco de risa, también dice que le tengo que pedir permiso o algo así, que como ella sabe más de la historia he tenido que pedirle permiso…

Andrea Llosa afirma que no le interesa lo que diga Magaly Medina, pero respeta su trabajo

Comentó que como hicieron la denuncia del caso sabían más cosas…

E s como que le dijera a ella que vaya a pedirme permiso o que le explique cómo se lee un ADN, para que no pase el papelón que pasó cuándo leyó el ADN de la mamá de la hija de (Antonio) Cartagena. Cada quién tiene su trabajo, ella puede hacer lo que le dé la gana en su programa, es la directora, la conductora, honestamente respeto lo que haga. No es un referente ni nada para mí, yo tampoco lo soy para nadie. Cada quien respeta su trabajo, creo que cada quién sabe lo que hace. Y o no le pido permiso a nadie para hacer el contenido de mi programa y voy a sentar a quien me dé la reverenda gana, así sea de la farándula o no sea de la farándula . Este es un caso que tiene que ver con el contenido de mi programa tenencia, violencia a la mujer...

Esta situación entre ustedes, no es por el divismo, porque se sienten divas, porque sus programas los ve mucho público.

Para nada. Primero no me considero diva, me imagino que ella tampoco. Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal. Al final todos pueden tener la libertad de elegir, si ella se queja será su problema. A mí no me molesta, si ella hace prueba de ADN, puede hacer lo que quiera en su programa y también puede hablar lo que quiera de mí, tampoco me importa y me interesa, pero tampoco me voy a quedar callada. Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo. Te juro, honestamente, que no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso . Todos somos libres de hablar, a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir o no tengo que decir, imagínate, y menos pedirle permiso a ella ni a nadie. Con las justas le he pedido permiso a mi mamá, que bastantes problemas le he ocasionado a la pobre de adolescente, y ahora voy a venir a pedirle permiso a alguien, no. No seamos hipócritas. No nos hagamos acá las abanderadas de nada.

