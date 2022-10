Fernando Díaz, periodista de ATV, publicó imágenes de la celebración que tuvo con sus amigas del canal. Asimismo, decidió catalogar a Andrea Llosa como la ‘reina de la televisión’ y le envió un pícaro mensaje. ¿Qué más sucedió en el festejo?

Amor y Fuego compartió las grabaciones del conductor con Andrea Llosa y más periodistas. “ Visita a la reina de ATV ”, “Quiero que seas mi colchón”, “Mientras tanto en la de ‘Colchón’ Llosa”, “En la casa de Colchón”, eran las descripciones de las historias de Instagram.

Ante ello, Rodrigo y Gigi emitieron su opinión sobre las imágenes. “Demostrando que ellos no se queman en el infierno que les quieren imponer. Pasándola bien y riéndose , por no decir burlándose un poquito, de su compañera del canal”, señaló Peluchín.

El conductor de ATV se divirtió en la fiesta de Andrea Llosa y la llama: 'la reina de la TV'.

Janet Barboza lapida a Magaly tras presumir rating: “Andrea Llosa es la reina de ATV”

Antes del estreno de El Gran Show, Janet Barboza habría mandado una indirecta a Magaly Medina. Mientras que el programa América Hoy conversaba sobre los peores bailes del reality, la ‘Rulitos’ indicó que Andrea Llosa es la líder en sintonía en ATV.

“Una cosa que tenemos que tener en claro es que Andrea Llosa y Aldo Olcese no bailan, pero de que es la reina de su canal, es la ‘reina’ ”, indicó.

Andrea Llosa a Peluchín y Magaly: “Es poco elegante hablar de cifras... es una huachafada”

Andrea Llosa contestó en Amor y Fuego sobre la pelea entre Rodrigo González y Magaly Medina, debido al gran ‘colchón’ de rating. “Esto no es una monarquía, no existen reinas de la televisió ni nada... yo no tengo ningún problema con ella (con Magaly Medina), o sea, ni la veo , como ves, trabajo aquí en Barranco”, indicó.