Sin frases convencionales, muchos menos con la respuesta diplomática, la mujer ingresa al pequeño ambiente donde ATV suele recibir a los visitantes y saluda con cordialidad. La sala se llena de esa energía que transmite en sus programas, pero esta vez suma su sonrisa que envuelve y no se ve a diario. Con la periodista Andrea Llosa no hay filtros para preguntar, creo que disfruta que se vaya con todo, sin ‘anestesia’.

¿Has sido infiel?

Con mi esposo, nunca.

¿Con el ex?

Sí y a mucha honra, ja, ja, ja.

¿En serio?

Se lo merecía porque me había ‘cuerneado’ varias veces.

¡Qué fuerte!

Todo eso lo voy a contar en el libro que estoy escribiendo.

¿Es sobre ‘traiciones’?

Sobre relaciones tóxicas. Yo viví una, sin golpear, pero de amor y desamor.

Opinión de la frase: ‘Es que el hombre es hombre’.

Es ponerlo en una categoría de subnormal y de idiota.

Ejemplo...

El que justifica: ‘Tú sabías que era casado y te metiste conmigo’.

¿Otro?

El que pierde su familia por un momento de calentura.

Si tu pareja orina en la calle, ¿lo dejas?

Ya estamos grandes y si lo dices por Cueva, es lo más suave que ha hecho.

¿Una serenata con mariachis ablanda hasta el corazón más duro?

Primero que te perdonen y después lleva a los músicos. Es algo tonto hacerlo antes y más aún si eres reincidente, porque deben acordarse del ADN.

¿Eres la ‘justiciera’ de las mujeres?

Soy el arma disuasiva de las señoras, ja, ja, ja.

¿Te lo hacen saber en todos lados?

Se toman foto conmigo y me felicitan: ‘Le voy a decir a mi esposo que he estado contigo’.

Te has convertido en la bandera de las feministas.

Cuidado que no todas son seres inmaculados que no mienten ni maltratan a sus hijos.

¿Los varones también te agradecen?

Ahora se acercan muchísimo más. Ya con el tiempo hemos ayudado a varios porque han mantenido, de repente, a un hijo que no era suyo o que la madre no los deja ver.

¿Un comentario bonito del pueblo?

El otro día una señora me paró: ‘Gracias por lo que haces y estoy orgullosa de ti’.

Tienes pinta de ser malita...

Me han dicho que tengo la imagen de ser la maldita de la novela mexicana, que le arruina la vida a la pareja feliz.

¿Hay algo que debe erizarte?

No soporto la mentira.

¿Hiriente para pelear?

Antes.

¿‘Tirana’ como jefa?

Soy buena. A mi equipo siempre le subrayo: ‘Primero es la familia y después es la chamba’. Si tienen la actuación de su hijo o hija, que vayan. Eso no se recupera.

¿Te lanzan piropos por las redes?

Me escriben cosas, como que soy linda y que suerte debe tener mi esposo.

¿Te ha tocado un acosador?

La pregunta sería ¿por qué no me toca? Puedo liberar mi estrés con él.

Eso suena a que tú misma lo ‘chancas’.

Ahora ya no. De chibola me peleaba y con hombres.

¿De verdad?

En la puerta de una discoteca, un tipo insultó a un vigilante. Lo llamó ‘pobre diablo’ y otros adjetivos racistas y agregó que su papá era general del Ejército.

¿Te metiste?

Lo llamé imbécil y respondí que mi papá era coronel de la FAP.

¿Te atacó?

Me retó: ‘Ven pégame’ y me fui encima. Le metí puñete.

¿En qué acabó?

Nos separaron, se subió al auto de sus amigos y me gritó: ‘Así me excitas más’.

¿Discotequera?

De reportera, como trabajaba en programas dominicales, me la pegaba domingos por la noche.

¿Point preferido?

El ‘Tequila’, que en ese tiempo lo llamaban ‘Rukila’. Era el único lugar abierto.

Allí pasaba de todo.

Había prostitutas y me encantaba hablarles. Conversando nos la pegábamos hasta las 5 de la mañana.

¿Ningún parroquiano se confundió y te quiso llevar?

¿Me estás viendo cara de pu...? Ja, ja, ja.

Puede pasar...

El administrador un día me llamó, pensando que buscaba hacer un reportaje.

¿Y lo aclaraste?

Sí, que solo iba a juerguear.

Has caminado, se te ve ‘achorada’.

Para chupar soy más barrio que nadie.

¿Esperas que te sirvan el trago?

Me sirvo sola.

Algo más.

Me prendo el cigarrillo.

¿Haces pasitos en el parquet?

Bailo horrible, pero con tragos me creo Maricielo Effio.

¿Lisurienta?

Totalmente.

¿Lo peor que te han dicho en el Instagram?

Que mi papá me abandonó cuando tenía 3 años, que mi esposo me dejó y que me gustan las mujeres.

¿Cómo es la cara de la muerte?

Estuve con una pandilla en Chimbote y reventó la bronca con sus enemigos, que venían a vengarse. Todos corrimos y me metí a una casa. ¿Sabes qué fue lo peor?

Dime...

Era donde vivía el chico que habían matado. La dueña de casa, o sea la mamá, me quería entregar.

¿Y llegaron a buscarte?

Sí y tocaban la puerta, y la doña me seguía amenazando.

¿Y cómo la convenciste?

Lloraba, le comenté ‘también soy mamá’ y me dejó ir.

Entonces ‘Andrea’ y ‘Nunca más’ tienen para rato.

Acabamos de renovar con el canal y estoy feliz, porque creo que la gente busca en nosotros la justicia que no encuentra muchas veces en la Fiscalía y el Poder Judicial .

Agradecerte por tu tiempo, porque vives corriendo.

Gracias a Trome, saludos a sus lectores y me desaparezco un mes para volver recargada.

Pidió que la ‘tratemos bien con las fotos’, sonrió, un beso y se fue. Siempre expresará lo que le sale del corazón. Recurro al novelista francés André Maurois para, mediante su sentencia, definir a la periodista. “Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa”

