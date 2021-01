Andrea Llosa furiosa con imitadora de Ruth Karina por decir que su caso era ‘armani’: “Que se rectifique o la demando”

Andrea Llosa esta asadaza. La conductora de ‘Nunca más’ usó sus redes sociales para arremeter contra la imitadora de Ruth Karina quien Angie Gonzales, quien fue puesta al descubierto por supuestamente haber engañado a la familia de su expareja fallecida diciéndoles que tuvo un dijo con él, cuando la prueba de ADN la desmintió. Al respecto, la joven dejó entrever que el caso era ‘armani’.

El episodio del programa ‘Andrea’, también involucraba ala familia del también participante del reality de Latina que imitaba al cantante ‘Vico C’, Ricardo Aguilar, que lamentablemente falleció tras una dura batalla contra la leucemia.

La familia de Ricardo Aguilar acudió al programa de Andrea Llosa para salir de dudas y saber la verdad: Si la hija de Angie era o no la hija del fallecido artista, quien murió sin conocer que su expareja estaba embarazada.

Imitadora de Ruth Karina de 'Yo Soy' y su mentira al descubierto en el programa de Andrea Llosa | Trome | Video: ATV

Tras ser tildada de interesada, Angie Gonzales se defendió y aseguró que la hija de nueve meses que ella tenía era fruto de su amor con Ricardo. Sin embargo, la prueba de ADN contradijo las declaraciones de la imitadora.

Luego de que la imitadora comentara en sus redes que que el caso era ‘armani’, Andrea Llosa aseguró que le envió un mensaje a Angie Gonzales pidiéndole que se rectifique o, caso contrario, la iba a demandar.

Imitadora de Ruth Karina se defiende en sus redes sociales

“Angie Gonzales, conocida por ser la imitadora de Ruth Karina en el programa Yo Soy, ha tenido la sinvergüencería, el cinismo de publicar en su cuenta de Instagram que su aparición en el programa “Andrea” (en el que soy directora y conductora) ha sido “Armani”, o sea armado. Lo publicó cuando supo que el programa (grabado antes de irme de vacaciones) ya iba a ser emitido. Es decir, todos sabrían que un ADN la desenmascararía. El programa fue emitido el lunes 18 de enero, hace 2 días. Los padres y la hermana de Ricardo Aguilar, ex pareja de Angie (conocido por ser el imitador de Vico C, en el programa “Yo soy”) nos pidieron que a través de un ADN los ayudáramos a confirmar lo que Angie les había asegurado, que la hija que ella acababa de tener, era hija, también, de Ricardo. Ricardo murió (leucemia) sin saber que Angie estaba embarazada. Los padres y la hermana de Ricardo dudaban de Angie pues aseguraban que Angie le había sido infiel a Ricardo y Angie decía que no era cierto y que la bebé era de Ricardo e incluso, en la partida de nacimiento, le había puesto su apellido. Así que ambas partes aceptaron un ADN. En el laboratorio se tomaron las muestras del ADN de la familia directa de Ricardo y de la niña. En el programa le pregunté hasta el cansancio si estaba segura de que Ricardo era el padre, y ella decía que sí. Bueno, el resultado fue negativo. No era su hija. Ella tuvo que aceptar que había sacado mal la cuenta y que bueno, si no era de Ricardo era del otro. La familia de Ricardo quedó devastada. Esa es La historia real. Le he enviado un mensaje a Angie pidiendo que se rectifique o la voy a demandar. A estas alturas de mi vida no estoy para aguantar el cinismo de nadie. No solo soy la conductora, soy la directora del programa, de ambos programas “Andrea” y de “Nunca Más”, así que acá nada es armado y no se le paga a nadie por salir en ninguno de los dos programas, que quede bien clarito. Es más, nosotros no buscamos las historias, las personas que aparecen en los programas nos buscan a nosotros porque confían y saben que les daremos ayuda legal, psicológica, protección y en muchos casos la solución al conflicto, justicia”, escribió Andrea Llosa.