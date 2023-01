NO LO TOLERA. Luego que Melcochita saliera a decir que el programa de ‘Andrea’, donde cuenta parte de su historia, es de hace 2 mil años; la conductora Andrea Llosa apareció en sus redes totalmente indignada y arremetió al asegurar que esto no es cierto porque sí fue grabado recientemente por ser programa estreno.

“Resulta que nos acabamos de enterar que supuestamente el programa estreno que grabamos con Melcochita el día lunes, que estrenamos la quinta temporada de ‘Andrea’, lo habíamos grabado hace muchos años, que no es un programa actual, ¡mentira!, esto no es cierto . El día lunes grabamos con Melcochita, el problema era que Melcochita quería reencontrarse con un nieto al que él había criado y que estaba en el penal Lurigancho”, dijo.

Melcochita se presentó en el programa "Andrea" junto a su esposa Monserrat Seminario. (Foto: Captura ATV).

Incluso, la conductora de ‘Andrea’ aseguró que la visita al centro penitenciario fue el último miércoles 18 de enero porque el INPE les otorgó el permiso para ingresar una cámara para el reencuentro de Melcochita con su nieto preso.

“ No sé de dónde miércoles sacan que este programa no es actual, ¡no sean ridículos pues! Que Melcochita haya dicho eso, bueno. Mi productora periodística Mirtha Atanasio acaba de hablar con Melcochita y él dice que lo que ha dicho a los medios es que algunas imágenes que salieron son de archivo, pero no que el programa que hemos estrenado fue grabado hace 2 mil años”, agregó.

ANDREA LLOSA DEFIENDE SU PROGRAMA

Evidentemente molesta, Andrea Llosa también aprovechó la oportunidad para que los miembros de la producción de su equipo precisaran a los televidentes la fecha en la que están para evitar confusiones.

“ El programa fue de estreno, una nueva historia que Melcocha se atreve a contar . Por qué tengo que comenzar la semana así, estaba de buen humor, por qué hacen que me moleste, qué día es hoy”, manifestó.