Germán Ludeña, también como conocido como el heladero de Autisha, quien se hizo conocido en TikTok por caminar el Cañón de Autisha para ofrecer sus helados D’Onofrio, tuvo malas noticias en Andrea, el programa de Andrea Llosa, al enterarse que no es el padre de un niño de 12 años.

“Yo lo firmé pensando que es mi hijo. Lamentablemente después de 12 años, he visto que parece que no es. No lo niego, pero no veo que no es parecido con mis hijos”, dijo el hombre de 65 años.

El heladero de Autisha se enteró esto por su expareja Paulina Cari y le contó que el padre del menor responde al nombre de “Pablo”, un heladero de Chosica.

“Por las puras me voy a meter en esto porque él no es el papá, pero yo le he hecho firmar. Mi hijo es de otra persona. Yo a esa persona quiero sacarle a la luz porque ya son varios años”, dijo la mujer al programa de Andrea Llosa.

Pese a que Cari lo denunció al Germán Ludeña por pensión de alimentos, por lo cual estuvo detenido dos días, él nunca fue el padre del menor y la mujer lo sabía, pues no quiso que la producción le haga una prueba de ADN a su hijo.

“Lo que me parece tristísimo es escuchar a dos mujeres (consuegra e hija de Paulina) justificar lo injustificable. No puedes decir ‘ah bueno, para que firmaste si nadie te obligó’. No se puede mentir, las mujeres no tenemos derecho a inventar una paternidad”, dijo Andrea Llosa en su programa.

Finalmente, Ludeña recibió las recomendaciones de un abogado para demandar a Paulina Cari penalmente por atribuirle una paternidad falsa.

TROME - Heladero de Autisha se entera que no es el padre de su hijo. (Video: Andrea)

LA HISTORIA DE GERMAN LUDEÑA

La historia de Germán Ludeña se hizo conocida en los principales medios de comunicación, tras volverse viral en TikTok. En un video se puede ver cómo el heladero recorre un largo trayecto en el cañón de Autisha para vender sus productos. Pese a sus 65 años, esto no es impedimento para que todos los días salga a las calles a ganarse la vida.

En una entrevista con el noticiero Buenos Días Perú, Ludeña contó que todos los días sale a trabajar a las 5 de la mañana y regresa a casa las 9 de la noche, tras incansables recorridos para vender sus helados.

En dicha entrevista reveló que vive con su hija y sus cuatro nietos, además, que en cada jornada de trabajo logra obtener más de 50 soles por los helados que vende a los turistas.

Germán Ludeña también respondió si ha recibido algún tipo de apoyo de la empresa D’Onofrio y admitió que no, que incluso ‘ha tenido que comprar el polo amarillo de heladero con su propio dinero’.

RECIBIÓ UNA CASA

La historia del heladero de D’Onofrio Germán Ludeña Vicharra, quien recorre largos trayectos en el cañón de Autisha, en las alturas de Huarochiri, con la única intención de vender sus helados; se volvió viral, conmoviendo a las mayorías en las redes sociales. Por ello la alcaldesa de la provincia de Huarochiri, Eveling Feliciano decidió donarle una casa prefabricada con todos los muebles.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Huarochirí informó del regalazo para el heladero de 65 años, además, de esta casa prefabricada en el distrito de Ricardo Palma, también le entregaron un juego de sala, un juego de comedor, una refrigeradora, una cama y una cocina industrial con su balón de gas.

“Nunca lo pensé, nunca imaginé estos regalos de la doctora (Feliciano). No me voy a cansar de agradecerle y pedirle a Dios que la ayude en su trabajo”, dijo emocionado el heladero más famoso de todo TikTok.

Al respecto, la titular de la municipalidad de Huarochirí contó que al enterarse de la historia de Ludeña, recordó a su abuelo.

“Me emociono mucho con este tipo de historias, estos casos te ayudan a ser solidario y ayudar a las personas que menos tiene”, manifestó la alcaldesa en un transmisión por Facebook.