Tras el éxito de Jorge Benavides en su programa de ATV por la imitación de Andrea Llosa, la conductora de ‘Andrea’ reveló que ahora todos la llaman Ambrea como el sobrenombre que le puso el imitador.

JB realizó exactamente igual sus gestos, su forma de hablar y hasta cómo se para, logrando que la misma periodista aplaudiera cómo la imitó.

Sin embargo, Andrea Llosa, en forma de broma, retó a su equipo de producción a revelar quién le había pasado ese dato de cómo se paraba en el set televisivo a Jorge Benavides porque Ambrea lo había hecho muy parecido.

Trome - Andrea Llosa se vacila con su producción

“¿Quién es el soplón? ¿Quién de ustedes es el que cuenta a Jorge Benavides cómo me paro? Después andas de hocicón, contando lo de mi pelo, contando lo de Xime, ¿tú eres el soplón?”, mencionó en una historia de Instagram.

Andrea Llosa sostuvo que debido a la imitación de Jorge Benavides, ahora todos la llaman Ambrea, elogiando a JB.

“Jorge, el trabajo que haces es increíble, me he reído mucho con la imitación de ‘Ambrea’, pero ya me jodiste porque ahora nadie me dice Andrea, me dicen Ambrea”, concluyó.

ANDREA LLOSA SE INTERNACIONALIZA

‘Andrea’, programa que conduce Andrea Llosa y que se transmite por la señal peruana de ATV, se internacionaliza y está siendo visto en diferentes países de Centroamérica desde el lunes 22 de febrero. El talk show se apreciará en Telesiete y Grupo Albavisión de esa parte del continente.

El programa de Andrea Llosa se verá en Telesiete en Guatemala y en los próximos días estará en el Grupo Albavisión: Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica.

La periodista agradeció a su equipo por este logro y agregó del gran trabajo que hacen detrás de cada historia.

“A diferencia de otros programas, los personajes de nuestras historias, son reales. Tengo un maravilloso equipo producción y de investigación. Cuando nos escriben contándonos sus problemas, constatamos rigurosamente si todo es tal cual nos cuentan y empezamos la investigación. A veces, llegamos mucho más allá de lo que teníamos y nos sorprendemos, pero así son los casos sorprendentes”, sostuvo la conductora de televisión.

Andrea Llosa culminó mencionando que así como ha logrado triunfar en Perú, lo mismo ocurrirá en Centroamérica.

“Lo que buscamos en cada historia es la solución de los conflictos, porque creemos que nunca es tarde para volver a empezar. Por eso, contamos con especialistas, psicólogos, abogados y por supuesto, el derecho en la identidad con los exámenes de ADN realizados en prestigiosos laboratorios. Y esto sucede en el Perú y en otras partes del mundo latino, por eso pienso que la gente de Guatemala, por ejemplo, se va a sentir identificada con los personajes que presentamos y sus historias. Somos muy parecidos culturalmente”, concluyó.

