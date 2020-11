Andrea Llosa se pronunció tras una supuesta sentencia del Poder Judicial en su contra por el proceso que mantiene con el futbolista Carlos Cáceda, quien la demandó por difamación agravada por emitir un reportaje en Nunca Más donde su expareja lo acusaba de no pasarle mantención a sus menores hijos.

En conversación con Trome, la conductora aseguró que no se trata de una sentencia, sino de una resolución y que sus abogados han presentado una apelación. En ese sentido, explicó que la jueza ha emitido su resolución y ella ha apelado su decisión, por lo que el caso seguirá su curso en segunda instancia.

Cabe indicar que el abogado de Carlos Cáceda informó más temprano que el 17 Juzgado Penal con Reos Libres emitió una resolución contra Andrea Llosa y Raissa Samamé (ex pareja del arquero) por el delito de difamación agravada. Sin embargo la periodista y conductora de Nunca Más y ‘Andrea’ recalcó que el juicio no ha terminado, sino que proseguirá hasta donde se tenga que llegar.

CÁCEDA DENUNCIA A ANDREA

Todo comenzó cuando Raissa Samamé se presentó en el programa de Andrea Llosa y acusó Carlos Cáceda de haber abandonado el Perú cuando tenía una supuesta orden de impedimento de salida del país por no cumplir con la manutención de sus hijos, correspondientes a los meses de enero y febrero de 2018.

Al conocer que el reportaje se emitiría en unos días el arquero le envió una carta notarial a la periodista. Según el documento, la conductora cayó en difamación al difundir una denuncia falsa, pero ella salió a defenderse y dijo no tener nada en su contra.”Nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Nunca he hablado de pensión”, dijo en aquel entonces.

Andrea Llosa indicó que el portero sí tuvo un retraso en los pagos de los montos de los meses de enero y febrero de 2018 y lo invitó a ir al Poder Judicial para denunciarla, en vez de ‘advertir o amedrentar’. “Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de fregarle la vida (...) No tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado. Yo en ningún momento le he dicho ‘eres un mal padre’, ‘no pasa pensión’”, dijo en su programa.

Carlos Cáceda acudió al Poder Judicial y en junio de 2018 admitieron su demanda. “Abrir sumaria investigación contra Andrea Llosa Barreto y Raisa Samamé Zamora como presuntas autoras de la comisión del delito contra el honor -difamación agravada por medio de la prensa- en agravio de Carlos Alberto Cáceda Ollaguez, dictándose contra las querelladas Mandato de Comparecencia Simple”, se lee en el documento.

Más de dos años después, el 17 Juzgado Penal con Reos Libres falló a favor del futbolista, aunque los abogados de Andrea Llosa y Raisa Samamé apelaron la decisión y el proceso continuará.