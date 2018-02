Andrea Llosa aseguró que no le importa que la comparen con Magaly Medina [FOTOS]

La periodista Andrea Llosa aseguró que no le molesta si la comparan con Magaly Medina, ahora que conducirá el programa ‘Andrea al mediodía’, donde entrevistará a diferentes personajes del medio para ATV+.



“El programa irá de lunes a jueves y será la primera vez que conduzca un programa en vivo. Haré entrevistas de todo tipo, desde gente de la farándula, deportes y política. Siempre quiero hacer cosas diferentes, así que acepté. De seguro que habrá tensión en algún momento, porque tampoco soy la ‘Suavecita’ Mónica Zevallos”, precisó Andrea Llosa.



¿Entrevistarás a las figuras de ATV?

Entrevistaré a gente de todo tipo, iré directo a la yugular, sin mucho rodeo y no me interesa que sean del canal. No voy a ‘sobonear’ a nadie, haré preguntas que a la gente le interesa que haga. Me gustaría entrevistar a Blanca Rodríguez, Melissa Klug, Kenji Fujimori o Alejandra Baigorria.



¿Temes que te comparen con Magaly Medina por la forma de entrevistar?

Pero Magaly me cae bien, nadie se parece a nadie. El tema de ser incisiva lo tengo desde hace tiempo. No tengo miedo a que me comparen.



Se sabe que Magaly conducirá un nuevo programa y podrían competir en el mismo horario...

Me encanta competir. No sé si alguien tendrá problemas conmigo, pero yo no los tengo con nadie.