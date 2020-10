LAS COSAS CLARAS. Andrea Llosa volvió a pronunciarse sobre su supuesto enfrentamiento con Magaly Medina, pese a que ambas pertenecen a la misma casa televisora, ATV. La conductora de ‘Nunca más’ dice que no tiene problemas con la urraca porque no habla con ella.

En declaraciones al diario El Popular, Andrea Llosa indicó que ‘desea que a todos les vaya bien en el canal’ pero deja en claro que no mantiene comunicación con Magaly Medina.

“Yo no tengo problemas con ella ni con nadie. Es más, ni hablamos, soy feliz y punto. Que nos vaya bien a todos en el canal. Yo me peleo con la gente, pero solo cuando hay injusticia. Soy tranquila hasta cuando veo algún abuso, ahí me sale todo mi carácter”, comentó Andrea Llosa.

Andrea Llosa y Magaly Medina. (Instagram)

Como se recuerda, Magaly Medina ha expresado su malestar con Andrea Llosa en reiteradas oportunidades. El 6 de mayo pasado, la periodista indicó que le gustaría que su programa se emita después del de Juliana Oxenford porque deja mejor rating que el de Llosa.

En junio, hubo un día en el que Magaly Medina empezó su programa diez minutos tardes y culpó por el retraso a Andrea Llosa. La periodista incluso pidió disculpas por la tardanza a sus televidentes. “Por fin, estoy al aire, un poco más pensé que me habían censurado, que nos enemigos había ganado, que estaba fuera del aire. Sorry, disculpen, no ha sido mi culpa”, expresó Magaly Medina.

