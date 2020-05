La conductora de ‘Nunca más’, Andrea Llosa contó que, junto con su esposo Luis Ávalos, planeaban casarse por religioso el próximo año en Italia, pero se han visto en la obligación de postergar los planes por la pandemia.

“El 5 de enero mi esposo me pidió renovar los votos y tener nuestro matrimonio religioso, porque ya nos casamos por civil. Nuestros planes era casarnos por la Iglesia en Italia, pero lamentablemente no se podrá. En julio íbamos a Italia para ver el lugar de la boda, pero tendremos que esperar. La idea es casarse como tú quieres, así que no tengo ningún apuro. Cuando se pueda, lo haré”, refirió Andrea, quien acotó que sueña con que sus dos hijos estén presentes en su matrimonio.

“Quiero casarme y que mis hijos estén conmigo. Que vean este amor bonito que tenemos con mi esposo, que sepan que no es un amor de locos, sino una relación sincera, con admiración y respeto”, añadió.

De otro lado, dijo que está contenta con la sintonía de sus programas ‘Nunca más’ y ‘Andrea’. “Afortunadamente nos está yendo bien con los dos programas y eso es gracias al público. ‘Nunca más’ tiene casi 9 años al aire y eso se lo debo al público", indicó.

"En el caso de ‘Andrea’ no cumplimos ni un año al aire, pero estamos contentos con la aceptación”, mencionó Llosa, quien añadió que está agripada por el cambio clima, pero aclaró que no hay nada de qué alarmarse.