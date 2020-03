Coronavirus Perú | Últimas noticias | No se callo nada. Andrea Llosa entrevistó a Milagros Leiva por el video donde se observa a la periodista llamar a un general para evitar ser detenida por efectivos policiales.

La conductora del programa que lleva su nombre, Andrea Llosa indicó la actitud de Milagros Leiva le parecía fresca y vergonzosa. Estos calificativos fueron tomados de mala manera por la periodista quien en varios momentos manifestó su deseo de terminar con la entrevista.

“Andrea, yo no sé qué habrías hecho tú (...) seguramente habrías denunciado después. Yo lo unico que quería era hacerles entender a los policías es que los periodistas si pueden transitar, yo soy una persona respetuosa de la ley (...) llamabas a la cámara y seguro te grababan y se armaba un escándalo", le dijo Milagros Leiva a Andrea Llosa.

Ese comentario sobre el escándalo molestó a Andrea Llosa. “Un escándalo has hecho tú. Me da pena (...) no me digas eso porque siento que estás siendo irónica”, indica la conductora de televisión.

Milagros Leiva interrumpió a Andrea Llosa: “A ver escúchame, Andre, si quieres hacer algo para hacer rating, no me voy a prestar, no me estás escuchando, yo pensé que querías conocer la verdad, tus juicios de valor (...) porque tú y medio Perú me acaba de lapidar. Tu me estás diciendo que soy una fresca y lamentablemente te he estado explicando, pero no dejas contar, mira todo lo que he dicho en Willax y puedes sacar una conclusión”.

Andrea Llosa le pidió que la esperé cinco minutos, sin embargo, Milagros Leiva no quería continuar siendo entrevistada por la conductora de televisión. “Tú estás diciendo que he sido una fresca y que tengo privilegios, yo estaba sola rodeada de policías y militares que no querían entender que tenía todos mis papeles en reglas, lo único que hice fue llamar al contacto que tengo porque lo he entrevistado. Yo tengo todos los números a los que entrevisto”, dijo la periodista.

Andrea Llosa también le dijo a la periodista que los policías están cansados de que los pituquitos utilicen sus influencias. “En un país en el que vivimos, yo me pongo en el lugar de la policía, los hombres y las mujeres, vivimos en un país donde estamos acostumbrados a que la gente llame al conocido, la pituquería limeña, siempre está el hijito de papá y humilla a las personas que está trabajando, los humilla, estamos podridos y cansados, así se te ha visto”, le dijo.

Tras la pausa comercial, Andrea Llosa le dijo a Milagros Leiva si no sentía que debía pedir disculpas, la periodista dijo que no y que incluso miembros del ejercito la llamaron para ofrecerle disculpas. Fue en ese momento que la conductora la interrumpió y le dijo que no le quedaba más tiempo. La periodista se mostró furiosa por la interrumpción y le dijo que no le iba dar otras entrevistas.

Milagros Leiva y Andrea Llosa en accidentada entrevista

