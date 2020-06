La conductora de ‘Nunca más’, Andrea Llosa, se refirió a la relación con la periodista Milagros Leiva, después que tuvieron un intercambio de palabras en su programa.

“Me cae bien Milagros Leiva, aunque a ella yo ya no le caiga tan bien, pero eso no importa porque igual a mí me cae bien”, expresó Llosa, quien hace dos meses tuvo una discusión frente a pantallas con Leiva e incluso la llamó ‘fresca’, por el escándalo que protagonizó con un grupo de policías durante el toque de queda.

De otro lado, contó que dentro de poco volverá al aire con sus programas ‘Nunca más’ y ‘Andrea’, además, resaltó que cumplirá con todos los protocolos de bioseguridad.

“Estamos viendo los protocolos para poder salir pronto con los programas, con nuevo set pero con la misma esencia, que es el de buscar justicia y reconciliaciones”, aseveró la figura de ATV.