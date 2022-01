La periodista Andrea Llosa afirmó que no le interesa lo que piense o diga Magaly Medina y ella es libre de tocar los temas que crea conveniente en su programa, pero aclaró que no hace espectáculos y no hay rencillas con la ‘Urraca’. Además, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación con su esposo Luchín, de quien está separada hace 8 meses.

“No sé si Magaly se ha quejado (por tener en su programa a personajes del espectáculo), pero lo cierto es que las historias que más han funcionado no son de personas conocidas, sino todo lo contrario, no decimos que vamos a buscar alguien del espectáculo”, señaló Andrea.

Dices que no te interesa lo que opina Magaly, pero ella ha hablado abiertamente de su incomodidad de que toques este tipo de personajes.

No me interesa lo que piense Magaly. Yo soy libre de tocar los temas que crea conveniente y si le incomoda, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo ninguna rencilla con ella, es más, si la veo la saludo. Las personas que trabajamos aquí y hablo básicamente de las mujeres: Juliana, Magaly y Pamela y yo, somos mujeres con carácter fuerte y cada quien tiene su espacio, que yo respeto y nos va bien. No hay que alucinar.

Se dice que eres la reina de ATV...

Antes que nada los reinados no existen. La televisión es un trabajo como cualquier otro. Acá no hay estrellas ni reinados. Creo que cada quien tiene su espacio y lo hace bien. Lo mío es social, lo de Magaly es un programa de espectáculos.

¿Cómo va la relación con tu esposo?, ¿hay planes de divorcio?

Por ahora no, no sé qué pasará más adelante. Luchín y yo nos casamos hace 17 años, tenemos una relación bonita.

¿Van a retomar la relación?

No tengo la menor idea, de repente, ¿quién sabe? uno no sabe lo que pueda pasar en esta vida. Han pasado 8 meses (de separación) y estamos en un proceso de entender que estas cosas pasan. Creo que también influye el tema de la pandemia porque en algún momento saca lo mejor y lo peor de uno. Por eso decidí contarlo para que las mujeres y hombres que nos ven también entiendan que eso nos puede pasar a cualquiera, que las personas se deben separar de manera cordial y con respeto. También que nuestros hijos vean a dos papás sólidos, vean a su mamá que enfrenta una situación con valentía porque también he llorado, he sufrido, me ha dolido en el alma esto de la separación y enfrentarlo.

En Navidad siempre hacen sus viajes familiares, esta vez viajaron en juntos.

Sí, nos fuimos los 4 de viaje a Orlando. Luchín, mis dos hijos y yo bajo el mismo techo, qué tal... con Luchín nos llevamos bien, no es que nosotros nos hemos odiado, yo no he vivido una relación tóxica.

En este tiempo te han ‘tirado maicito’

Claro, fea uno no es, tengo lo mío. He tenido mis pretendientes virtuales.

¿Qué expectativa con el regreso de ‘Andrea’ y ‘Nunca más’?

El lunes 24 de enero arrancamos con la cuarta temporada de ‘Andrea’ y el domingo 30 con ‘Nunca más’ con su temporada número 11. Estamos con todo para arrancar con la misma fuerza de siempre, con este sentido de justicia que nos mueve a seguir trabajando en estos dos programas que me enorgullecen. No contamos historias solamente, las cerramos y ofrecemos ayuda legal y psicológica. Ninguna historia queda inconclusa.

