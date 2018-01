Andrea Llosa: Periodista se encuentra internada en clínica [VIDEO]

La periodista Andrea Llosa contó, mediante sus redes sociales, que se encuentra internada en una conocida clínica local desde hace varios días.



“Quiero contarles que estos tres últimos días han sido complicados. Afortunadamente, una reacción a tiempo, que comenzó con un terrible dolor, hizo que viniera rápidamente a la clínica y aquí estoy, internada, y por lo que los doctores me han dicho que tengo para unos días más”, contó Andrea Llosa.



Asimismo, indicó que una ‘corazonada’ le hizo cambiar de planes, porque sino ‘pudo terminar de la peor manera’.



“¿Cómo es la vida, no? Hasta de las cosas malas que nos pasan hay algo bueno que rescatar y agradecer. Yo tenía que haber estado con mi esposo fuera de Lima, en una playa, pasando los últimos días de mis vacaciones, pero una corazonada me hizo retrasar el viaje. Ya estaba todo planeado y por alguna razón sentí que debía postergar la salida un día más. Hoy he podido confirmar que nunca hay que darle la espalda a nuestra intuición... Un solo día cambió el rumbo de una historia que pudo terminar de la peor manera, pues no hubiese tenido ni los recursos médicos ni el tiempo para reaccionar rápidamente”, dijo la conductora de ‘Nunca más’.





