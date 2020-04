No pudo más. Andrea Llosa entrevistó a una señora que se mostraba molesta por el comportamiento de su hermana, la cual no quería ser mamá y abandonó a su pequeño.

La conductora de televisión se sintió muy involucrada con el caso y habló sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para convertirse en mamá. “Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben (...) más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, indicó Andrea Llosa en su programa.

Además, indicó que perdió a un bebé. “A mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo es inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) y perder, además, a un bebé. En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada y se pierde”, contó Andrea Llosa.

Andrea Llosa se mostró muy sensible al abordar el tema de la maternidad porque es el deseo de muchas mujeres y no entiende cuando escucha que hay un grupo de féminas que abandonan a los pequeños a su suerte.

Andrea Llosa se quiebra y habla de su difícil proceso para convertirse en mamá

VIDEOS RELACIONADOS

Milagros Leiva habla de ATV y es cortada por Andrea Llosa

Andrea Llosa se comunica con paciente que no fue recibido en hospital pese a tener COVID-19. (Andrea

TAMBIÉN PUEDES LEER

Andrea Llosa entrevista a Milagros Leiva, la llama fresca y periodista dice que no le dará más entrevistas | Coronavirus Perú

Andrea Llosa: ‘Fui infiel y a mucha honra’ | ENTREVISTA | FOTOS

Milagros Leiva habla mal de ATV y Andrea Llosa corta la entrevista | Coronavirus Perú