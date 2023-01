La conductora de televisión Andrea Llosa opinó sobre el escándalo en el que se vio envuelto el futbolista Renato Tapia luego que fuera denunciado de no reconocer a su hijo de seis años, fruto de su relación extramatrimonial con su expareja Daniela Castro.

Para la conductora de ‘Andrea’ es ‘imperdonable’ que el futbolista del club Celta de Vigo se haya negada a firmar a su pequeño hijo.

“Lamentable, primero porque Renato Tapia a todos nos sorprendió porque tenía una imagen de intachable, de un hombre bueno, dedicado a la familia. Lo que me parece imperdonable, es que no reconozca a su hijo. Yo digo que, quien no ama a su hijo, no ama a nadie”, declaró al diario El Popular.

“Le pudo haber sido infiel a la esposa, ya después ellos verán cómo arreglan sus problemas y, si lo perdona o no, pero ese no es el punto, el punto es que si tienes un hijo que tiene 6 años, no puedes no reconocerlo, sabes que es tu hijo. Yo soy mamá y tengo dos hijos, es lo que más uno quiere en la vida”, agregó.

Asimismo, la figura de ATV consideró que Renato solo emitió el comunicado por la presión mediática, y resaltó que más importante que su pronunciamiento es que reconozca legalmente a su hijo.

“Lo más triste es escucharlo que después le pide perdón a todo el mundo, pero lo que debería hacer él ahorita es reconocer a su hijo, no a dedicarse a pedir perdón, tiene que ir a la RENIEC y firmar al niño. Es triste que el poder hace que una mujer calle, así que me parece bien que lo haya denunciado”, remarcó.

Fernando Díaz revela que Andrea Llosa le aconsejó irse de ATV

Fernando Díaz inició este 2023 siendo el gran jale de Latina para el programa ‘Arriba mi gente’. El periodista comparte la conducción junto a Mathías Brivio y Santi Lesmes tras haber dejado el noticiero de ATV Matinal. Según confesó a Trome, siguió los consejos de su gran amiga Andrea Llosa, quien lo impulsó a seguir su carrera en otro canal.

“ (Necesitaba un consejo) de personas claves, no para que me digan lo que debo hacer, porque ya estoy grande, para ver los pros y contras . He visto casos de arriesgarse. Más que asustado, estaba ansioso”, reveló el periodista sobre la decisión de irse a Latina.

Para Fernando Díaz, una persona fue factor clave para tomar ese impulso y aceptar la oferta que le proponía Latina Televisión y esa fue Andrea Llosa, quien tiene uno de los programas más vistos en la parrilla de ATV.

“Ella es mi gurú, mi almohada. (Me recomendó) ‘Vete, lárgate, ¿Qué estás esperando?’. A lo Natalia Málaga, me comentó: ‘Desahuévate. ¿Cuánto tiempo estás haciendo esto? Lo que pasa es que tú no te la crees’. Me subrayó: ‘Es que crees que lo que haces a diario es lo único que sabes hacer. Lánzate a la piscina y muestra lo que has construido sin padrinos ’”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR