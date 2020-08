SALTA EN UN PIE. Andrea Llosa sigue imponiéndose en el rating y esta vez se consolidó como líder de los domingos al vencer a su competencia ’Mi mamá cocina mejor que la tuya’, espacio que es conducido por Ethel Pozo y Yako Eskenazi, y que se emite por América TV.

En esta última edición, Andrea Llosa obtuvo 12.3 puntos de rating, en el espacio ’Nunca más’ que conduce los domingos a través de ATV, logro que la mantiene contenta.

Por su parte, ’Mi mamá cocina mejor que la tuya’, pese a que presentó un programa en el que participaron varios integrantes del reality ’Esto es guerra’, logró 11.1 puntos.

‘Domingo al día’ con 10.5 puntos, ’Cuarto Poder’ con 10,3 y ’Día D’ con 9.8, ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

NADA CON MAGALY NI JULIANA

En junio de este año, Magaly Medina se dirigió a su compañera de canal, Andrea Llosa, para reclamarle por haber retrasado su programa 10 minutos. En aquella oportunidad, la llamó olvidadiza por ‘olvidar su reloj’ tras volver de vacaciones. Esta vez, la conductora de ‘Andrea’ se refirió a las críticas de la Urraca.

En una entrevista para el diario Ojo, la periodista aseguró que no está pendiente en lo que diga la ‘pelirroja’. “Lo que ella pueda haber dicho es un tema de ella, a mí no me interesa. Tengo tantas cosas en mi vida tan importantes, las que no me suman, las deshecho inmediatamente”, indicó.

Asimismo, aseguró que no es amiga ni de Magaly Medina ni de Juliana Oxenford, a pesar de trabajar en el mismo canal. “No son mis amigas, no las veo nunca porque no me las cruzo nunca, no tengo ningún acercamiento ni nada”, dijo al referido medio.