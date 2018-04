Andrea Llosa le responde a Carlos Cáceda por carta notarial: "No tengo nada en su contra" [VIDEO]

Andrea Llosa no teme a nada ni a nadie. En la última edición de 'Nunca Más', se presentó la madre de los hijos del futbolista Carlos Cáceda. La mujer acusó al seleccionado nacional de haber salido del país cuando tenía impedimento de salida por no haber pagado la manutención de sus dos hijos en enero y febrero del 2018.

Al saber que el reportaje saldría este domingo, Carlos Cáceda decidió enviarle una carta notarial a Andrea Llosa. Según el arquero la conductora de 'Nunca Más' habría caído en difamación al difundir una denuncia que es falsa.

Ante esta situación, Andrea Llosa ha salido al frente para defenderse y aseguró que ella en ningún momento ha difamado a Carlos Cáceda al tildarlo con algún calificativo. "Nunca he dicho que él no le pasa una pensión a sus hijos. Nunca he hablado de pensión"

La conductora de 'Nunca Más' manifestó que el portero sí tuvo un retraso en los pagos de los montos de la pensión de los meses de enero y febrero. "Según su abogado, el señor Cáceda ganaba 1300 dólares en México. No lo digo yo, lo dijo el abogado. Allá ganaba 1300 dólares y en la U al menos 3500 dólares"

Andrea Llosa aclaró que ella en ningún momento ha caído en un delito de difamación porque no tiene nada en contra de Carlos Cáceda. Además, la periodista manifestó que si quiere demandarla, puede hacerlo.

"Yo creo que el señor Cáceda, en lugar de advertir y amedrentar podría ir al Poder Judicial a hacerlo de frente. Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de fregarle la vida (...) No tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado. Yo en ningún momento le he dicho 'eres un mal padre', 'no pasa pensión'", señaló Andrea Llosa.

La conductora de 'Nunca Más' espera que Carlos Cáceda pueda demostrar que ella lo difamó durante algún momento del programa. Si no es así, Andrea Llosa también podría pensar en una contrademanda contra el arquero por acusarla.

IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

Según un documento de la Policía Nacional del Perú, se evidencia que futbolista Carlos Cáceda no tenía ninguna orden de captura hasta el día 9 de abril del presente año. "Negativo para orden de captura", "Negativo para impedimento de salida del país"

Impedimento de salida del país de Carlos Cáceda Impedimento de salida del país de Carlos Cáceda

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.