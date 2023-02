Andrea Llosa y Magaly Medina se han sacado los ‘trapitos’ luego que la conductora de ‘Andrea’ invitara a su programa a la familia de John Kelvin para pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán. Pese a que la ‘urraca’ mencionó en una entrevista a Trome que ya no daría cabida a enfrentamientos porque ella elige a sus enemigos, su compañera de ATV le respondió.

Al ser consultada si se cruza en los pasillos del canal 9 con Magaly Medina, Andrea Llosa respondió escuetamente con un “no”, sin embargo, aprovechó en multiplicar por cero a la esposa del notario Alfredo Zambrano.

“No es mi amiga, ni enemiga. No es nadie”, acotó. Sobre si elige a sus rivales, agregó. “Sí, pero también hay varios que me eligieron y yo ni cuenta”.

MAGALY RESPONDE A ANDREA POR LLAMARLA ‘ANGURRIENTA’

PREFIERE IGNORAR. Magaly Medina multiplicó por cero a Andrea Llosa y dijo que no le iba a ‘dar color cualquiera’, luego que la periodista la calificó de ‘angurrienta’ y tener el ‘síndrome de la Chilindrina’ porque se siente ‘dueña de los artistas’ y le ‘jo..’ que otros programas de ATV aborden temas de farándula. Esta situación se dio después que la conductora entrevistó a los familiares de John Kelvin en su espacio televisivo.

Magaly, Andrea Llosa afirmó que te molesta que en otros programas de ATV se entreviste a artistas, ¿es cierto?

Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés.

¿En la interna te han pedido no hablar de lo que dijo Andrea?, porque te llamó angurrienta, que tienes el síndrome de la Chilindrina...

Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera.

Pero ¿estás tranquila?, ¿no te ha molestado su comentario de Chilindrina angurrienta?

Sin comentarios.