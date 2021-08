Andrea Llosa reveló que tras la separación de su esposo, recibió muchos mensajes que le pedían que cuente su historia en sus programas. “Me decían anda ‘cuenta tu historia en tu programa’, mucha gente, porque también están los de las redes sociales, que ‘se malean’.. Al final he entendido que también soy parte de esto y no me afecta”, manifestó.

La aguerrida reportera brindó una entrevista exclusiva a Día D de ATV, donde se pronunció sobre la separación con el papá de su hijo, después de 17 años de relación. “Obviamente uno se casa para siempre, uno no se casa para divorciarse y yo he sido muy feliz en mi matrimonio, los dos hemos sido muy felices”, manifestó.

Sobre la ruptura sentimental, Llosa manifestó ‘que simplemente sucedió, como le puede pasar a muchas parejas’. “A mí me decían anda cuenta tu historia en tu programa, mucha gente, porque también están los de las redes sociales, que ‘se malean’.. Al final he entendido que también soy parte de esto y no me afecta”, manifestó.

Andrea agregó que cuando anunció su separación mucha gente, incluso personas conocidas le escribieron para contarle que también estaban pasando por una situación similar. “De alguna manera era como decirme: ¿Cómo te atreviste?’”, agregó.

La periodista dejó en claro que pese a la separación, su familia ‘no se ha roto’ y que su relación ‘nunca fue tóxica’, sino todo lo contrario. “Lo que quiero es ser feliz, armonía en mi vida, que mis hijos sean felices, que Luchín (su esposo) sea feliz”, explicó.

ANDREA Y ‘LA CASA DEL AMOR’

En este reportaje Andrea Llosa también compartió la labor que realizan en el centro psicológico ‘La Casa del Amor’, en el que se brinda terapias para parejas y también para el control de emociones. Aclaró que esta no es una ONG, a pesar que incluso hay gente que llama para hablar con Andrea y hasta para pedir exigir una prueba de ADN.

“El 80% de llamadas cree que esto es gratuito, que esto es una ONG y que vienen a pedir ayuda. Nosotros nos hemos esforzado mucho en el tema de las psicólogas, psicoterapeutas. En tener un staff de persona especializadas en estos temas , en tener la mejor cantidad de profesionales para que puedan ayudarte a sanar. Porque la idea es que las personas que vienen a recibir terapia, en algún momento sane. No es que se queden acá todo el tiempo”, explicó.





