La periodista Andrea Llosa afirmó que Álvaro Paz de la Barra tuvo una actitud cobarde y asquerosa con su esposa Sofía Franco y espera que la rubia busque ayuda.

“Creo que esto ha sido una emboscada con el fin de desprestigiar a Sofía y poder quedarse con su hijo y, obviamente, te das cuenta que él siempre se ha prestado para esta jugada cochina de la familia feliz, que todos sabemos que de feliz no era nada”, manifestó.

¿Crees que todo esto fue ‘armado’ por él?

Lógico y es tan incoherente este pobre tipo que dice ‘voy a apoyar a la madre de mi hijo, pero es una drogadicta, alcohólica, ludópata’, qué asquerosidad. Me parece de lo más cobarde, sobre todo porque estás hablando de la mamá de tu hijo.

Mucha gente se ha solidarizado con Sofía...

Al alcalde le ha salido mal la jugada porque todo el mundo se ha dado cuenta de sus verdaderas intenciones. Estos trabajadores de la municipalidad grabando a su esposa en estado deplorable, el tema de los drones, todo eso se tiene que investigar y también ver qué es lo que ella vivía en esa casa, qué tipo de manipulación, a qué la sometían, no lo sé...

¿Crees que Sofía necesita ayuda?

Nadie va a justificar la violencia, pero es evidente que ella no está bien, pero si ella no está bien por qué te prestas a ese circo político de una familia feliz que no existe. Entonces, ¿quién usó a quién?, ¿a quién le conviene, a él o a ella? Esto ha sido vergonzoso, pero quizá esto es lo que tenía que haber pasado para que se sepa quién es quién en la historia.

Sofía Franco y Alvaro Paz de la Barra cuando todo era amor y ahora es odio y denuncias

¿Sofía ‘pisó el palito’?

Ella necesita terapia y ojalá que su hijo sea la fuerza que necesita para poder asumir, de una vez por todas, y seguir con esa terapia. Esas cosas pasan cuando tocas fondo.

ALCALDE DENUNCIA A SOFÍA

El jueves 25 de marzo amaneció con el escándalo que protagonizaron Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco. El alcalde de La Molina denunció a su aún esposa por agresión física y la escandalosa intervención policial en contra de la rubia hizo que ambos queden detenidos en la comisaría del distrito hasta este momento.

De acuerdo al parte policial y denuncia de Paz de la Barra, la intervención policial se dio a las 00:15 de hoy luego debido a que el alcalde de La Molina indicara que “cuando se encontraba descansando en su dormitorio entró de forma violenta su esposa propinándole un golpe a la altura del cuello con un objeto que él no pudo ver porque las luces estaban apagadas logrando salir por la mampara para salvaguardar su integridad física llegando al primer piso de su casa y al momento de intentar salir de su domicilio fue impedido por su esposa, que lo agarró y arañó los brazos”.