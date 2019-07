Andrea Llosa sorprendida por hombre que se hizo la vasectomía, pero su pareja salió embarazada

'Andrea en ATV', nuevo espacio de Andrea Llosa, llevó un caso singular: un hombre, quien se hizo la vasectomía, se sorprendió que su pareja saliera embarazada, por lo que luego que la bebé naciera, se le hizo una prueba de paternidad.

La pareja, identificados como Susan y Pablo, estuvieron en el set del programa de Andrea Llosa. El hombre contó que estaba separado de la madre de sus hijos, por lo que decidió iniciar otra relación. Sin embargo, su nueva pareja salió embarazada, se dio cuenta que el bebé no era suyo, pues se hizo la vasectomía.



Andre Llosa obtuvo la prueba de paternidad, ahora que la bebe ya nació y tiene un mes y medio, para saber si Pablo era el verdadero padre.



Andrea LLosa abrió el sobre y leyó: "Según las normas internacionales sobre las pruebas de ADN para determinar la paternidad, el resultado es que (Pablo) no es el padre biológico".



Andrea Llosa preguntó a Susan quién era el padre, pero la mujer insistió que no había estado con nadie, agregando que no sabía cómo había salido embarazada.



"Eso solo pasa a la Vírgen María", contestó Andrea Llosa, insistiendo a Susan, quien negó haber tenido otra relación, aunque la prueba de ADN indicara lo contrario.



Pese a que la hija no es suya, Pablo dijo que seguiría haciéndose cargo de la pequeña, pero no continuaría con Susan. Andrea Llosa aplaudió ese gesto.