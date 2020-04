Otra de las periodistas que se unió a la fiebre del Tik Tok es Andrea Llosa. Al igual que Juliana Oxenford, la conductora de ATV publicó unos videos en la divertida plataforma en la que muestra una faceta que pocas veces hemos visto en TV.

Desde su participación en El Gran Show, los seguidores de Andrea Llosa quizá no había vuelvo a lucir su lado histriónico. La periodista compartió unas divertidas imágenes en la que aparece bailando al ritmo del tema 'Yasuri Yamileth’.

Actualmente, Andrea Llosa acumula más de 19 mil seguidores en Tik Tok donde ya ha publicado tres videos. La conductora también realizó su propia versión del video viral de ‘Esperancita’, el cual ya tiene más de 280 mil reproducciones.

LEE TAMBIÉN:

Andrea Llosa en Tik Tok

DIFÍCIL SITUACIÓN

Andrea Llosa entrevistó a una señora que se mostraba molesta por el comportamiento de su hermana, la cual no quería ser mamá y abandonó a su pequeño.

La conductora de televisión se sintió muy involucrada con el caso y habló sobre el difícil camino que tuvo que recorrer para convertirse en mamá. “Te voy a hablar como mamá, todas las personas lo saben (...) más allá de que una pueda salir embarazada. Yo sé lo complicado que es ser mamá”, indicó Andrea Llosa en su programa.

Además, indicó que perdió a un bebé. “A mí me ha costado mucho ser madre, mi primer hijo es inseminación artificial (...) Por eso no me gusta que tu hermana te restriegue en la cara no ser mamá porque sé lo doloroso que es no ser mamá (...) y perder, además, a un bebé. En el caso de muchas mujeres y en el mío, se sale embarazada y se pierde”, contó Andrea Llosa.

Andrea Llosa se quiebra y habla de su difícil proceso para convertirse en mamá