Andrea Llosa ha sido muy crítica en sus redes sociales con el caso de la Tragedia en Los Olivos y tras ver la desgracia en la que han caído familias y deudos de los fallecidos en la discoteca tras asistir a una fiesta clandestina, la conductora de TV no puede creer que no hayamos aprendido nada, esto a raiz de los videos que muestran a amigos de las víctimas bailando y tomando sin tener distanciamiento social y sin usar mascarilla .

En su cuenta de Facebook, la periodista expresó su indignación. “No podemos justificar a personas que en plena pandemia salen de juerga y violan todas las normas. No podemos justificar a gente tan irresponsable y desalmada, que con su estupidez y su egoísmo, contribuyen a que este virus siga arruinando nuestras vidas y alargando esta condena que a muchos ( me incluyo) nos tiene aterrados y alejados de nuestras familias. No se trata de que es mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana, no (bueno fuese). Se trata de que el irresponsable no solo contagiará a su familiar (que claramente no le importa) sino que terminará contagiando a gente que sí le importa vivir, que sí le importa proteger a su familia, que sí quiere trabajar y salir adelante”.

Recalcó que dejemos de “criar una sociedad de vagos, de irresponsables, de egoístas, de idiotas. Esta es la gente que contribuye a que esta pandemia se prolongue y que todos los días hayan más muertos, más internados en UCI, más contagiados, más personas sumidas en la depresión y en el desempleo”.

Andrea Llosa en Facebook

“Mientras que en otros países luchan contra la pandemia, nosotros luchamos contra la estupidez y la maldad de personas que nos estancan como país. Muchos de los que ven en este video, por ejemplo, podrían cruzarse contigo, estar en el mismo paradero, en el mismo micro, en el mismo mercado, en el mismo supermercado, en la misma bodega, en la misma calle... Se imaginan el nivel de egoísmo y de riesgo? Este video es una cachetada para todos los que perdieron un familiar, para todos los que luchan en este momento contra la enfermedad, para todos los que tenemos miedo de contagiarnos”

Asimismo, recalcó que esta situación va más allá de la educación o condición social, pues “conozco a muchas personas pobres, muy humildes, que sí se cuidan y protegen. Saben que no es momento de juerguear, es momento de cuidarnos”, pero que aún “luchamos contra la estupidez y la maldad de personas que nos estanca como país”, dijo al diario El Popular.

“Siento rabia y pena a la vez por esa gente, no solo están contra el sistema, estamos frente a un virus mortal. En otros países la gente pone de su parte y se controla la pandemia; acá la cosa está peor por culpa de esa gente”, recalcó.