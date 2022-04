Andrea Llosa usó sus redes sociales para celebrar que finalmente fue absuelta de la sentencia que recibió en 2020 luego que Carlos Caceda la denunciara por difamación agravada por exponer el caso de su expareja, quien lo denunciaba por no pasar manutención a sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión contó el caso a profundidad. “Cuando llegó la historia del futbolista Carlos Cáceda a “Nunca Más”, él había embarazado a dos mujeres al mismo tiempo. Era la madre de su primera hija, la que nos buscó para denunciar que Cáceda (con el que convivía) no quería reconocer al segundo hijo que estaba por nacer porque había iniciado otra relación con la que hoy es su esposa (la hija del Puma Carranza)”, contó al periodista.

En ese sentido, aseguró que el arquero negó a su pequeño frente a sus cámaras y que los gastos del parto de su segundo hijo los asumió su producción. Finalmente, Caceda terminó reconociendo a su hijo. “Raisa Samamé, es la madre de sus dos hijos, y ella se enfrentó legalmente a Cáceda por los derechos de sus hijos. Nosotros, cuando ella lo necesitaba, estuvimos ahí para defender públicamente lo que era y es Justo. Nunca lo difamamos y él acabó denunciándonos”, escribió Andrea Llosa. “Nunca hubo difamación y siempre dijimos la verdad”, recalcó.

Asimismo, la conductora consideró una ‘cobardía’ que Carlos Caceda haya denunciado a la madre de sus hijos por difamación, bajo la pena privativa de la libertad y una reparación civil, la misma que terminó en una sentencia para las dos. “Hace varios meses, Cáceda, su suegra y su abogado celebraban en la televisión y en la prensa escrita una “victoria” que estaba más verde que madura, decían que la justicia ya nos había condenado a Raisa y a mí. Yo aclararé que había apelado y que ese supuesto triunfo solo había sido en primera instancia”, indicó Andrea Llosa.

Finalmente, celebró que hoy la justicia les diera la razón. “Jamás, nunca, lo difamamos. Nunca”, aseguró.

CACEDA NO PODRÁ APELAR

Andrea Llosa aclaró que según su abogado, Carlos Caceda ya no podrá apelar a esta anulación de sentencia porque los plazos ya pasaron. “Acá no hay nada personal, se trata de defender lo justo y eso siempre lo voy a hacer. Aquí está la sentencia, fui absuelta. Los argumentos de Cáceda fueron desestimados. No hubo difamación. @nathalieraisa un fuerte abrazo para tus hijos y para ti, eres una gran mamá”, concluyó la conductora.

