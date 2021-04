La periodista Andrea Llosa tuvo un ‘picante’ encuentro con su hermana gemela, ‘Ambrea’, y contó que por momentos se le achoró. Este cara a cara entre la ‘firme y la bambs’ lo verá esta noche en ‘JB en ATV’.

“La verdad me divertí mucho, fue como improvisar un poco la situación. De hecho no vi a Jorge (Benavides) hasta cuando apareció caracterizado. Yo tenía que presentar el programa ‘Andrea’ y ahí parece Jorge y me dio mucha risa porque teníamos los mismos zapatos de animal print, la misma blusa, el pantalón. Yo uso los jeans un poquito arriba del tobillo, pero ‘Ambrea’ ya se malea y por poco se los pone debajo de la rodilla. Fue muy divertido”, contó.

¿Quién fue la más achorada?

Las dos, por momentos yo era la más achorada, pero ‘Ambrea’ también se achoró sobre todo en el momento en que leímos los resultados de ADN. Yo le decía porque se demoraba tanto, ya te imaginarás lo que me dijo ja, ja, ja.

Este encuentro ya lo habían planeado...

En realidad, una semana antes llamó su productora a la mía, me hicieron la invitación y yo feliz porque además de divertirte, de reírte tanto en plena pandemia, con todo lo que estamos viviendo, fue mostro. La pasamos súper bien, también fueron mis maquilladoras y peinadora.

Fuiste con refuerzos...

‘Ambrea’ también tenía sus maquilladoras, era todo un staff, ya parecía Luis Miguel.

Este ‘cara a cara’ ha generado mucha expectativa...

Sí, Jorge es un capo. Todos estaban esperando este encuentro, ya van a ver todo lo qué pasa. Nos divertimos muchísimo.

¿Es cierto que pediste un ADN para saber si era tu ‘hermana perdida’?

Hubo un ADN para saber quién era la verdadera Andrea, con el laboratorio ‘Piolín’.

Este encuentro coincide con el regreso de Gisela con ‘El artista dela año’, ¿Jorge está jugando sus cartas contigo para ganar el sábado en el rating?

La verdad, no tenía idea del regreso de Gisela. Yo a Gisela la adoro y justamente el otro día le dije que me encantaba que regresara, así que le va ir superbién.

¿La competencia siempre es buena?

Por supuesto. Además, el programa de Jorge es bueno, divertido, tiene bastante parodias y el espacio de Gisela, a mí también, me encanta y que bueno que le dé chamba a los artistas que ahora están en nada. Es mostro que los artistas tengan un espacio dónde lucirse, bailar y cantar. Yo le deseo lo mejor.

Hablando de otro tema, ¿te va muy bien en sintonía con ‘Andrea’?

Sí, estamos bien, pero uno nunca debe bajar la guardia, esto del rating es un día a la vez. Mientras los programas estén buenos, ahí le metemos.