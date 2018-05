Andrea Luna desata su furia contra candidato a la alcaldía de Bellavista y lo tilda de delincuente [VIDEO]

Andrea Luna no viene pasando un buen momento. La actriz se mostró afectada por el hackeo a su cuenta de Instagram y también porque un candidato a la alcaldía de Bellavista pegó propaganda política en su carro.



Andrea Luna denunció que el candidato actuó sin su permiso y lo tildó de delincuente. La actriz se mostró bastante ofuscada en Twitter, donde publicó una foto y un video donde se observa la propaganda política del candidato.



"¡Delincuentes! #AldoLama partido de delincuentes!!! Cómo se les ocurre malograr carros y casas!!!! Me estaciono en la puerta de mi abuela y miren!! No sale!!!! Creen que voy a manejar con la cara de este señor atrás??? No se ni quién es. Solo deseo que nadie vote por él", escribió Andrea Luna en Twitter. La publicación tiene 19 me gusta.



En el video grabado por Andrea Luna se observa el sticker del candidato Aldo Lama pegado en su auto. "Me han malogrado mi carro! No sale", Bu***!, animales!", se le escucha decir en un tono furibundo a la actriz.



No sólo Andrea Luna se muestra molesta por la propaganda de este postulante a alcalde, muchos usuarios comentan en el Facebook de Aldo Lama que el doctor no sabe respetar la propiedad privada. Hasta el momento, el candidato no responde a estas acusaciones.

Andrea Luna se queja de propaganda de candidato