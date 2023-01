Andrea Luna ha protagonizado telenovelas que han calado en el corazón de millones de peruanos. Además, es comunicadora social, bailarina y una apasionada cantante de latin pop y baladas. La artista inicia el 2023 con el pie derecho y protagonizando ‘Un retiro para enamorarse’, película peruana coproducida con España, que se estrenará en febrero en todos los cines a nivel nacional. En esta entrevista lo cuenta todo. Desde qué tanto se parece a la enamoradiza ‘Lucía’, protagonista de la película, hasta sus nuevos proyectos musicales.

¿Volverá Zamara Machuca (personaje de la telenovela ‘Princesas’) a la televisión?

¡Sí! Se supone que está en ‘Brujas’, que es la segunda parte de la telenovela, pero aún no hay fecha de estreno. De todas maneras verán a una Zamara más vengativa, ja, ja, ja.

'Brujas' es la segunda parte de la telenovela 'Princesas'. Andrea Luna interpretaba a una de las hermanastras de 'Cenicienta' (Tati Calmell del Solar). Foto: Facebook Andrea Luna.

A lo largo de tu carrera has interpretado personajes duros, ¿te ha tocado pasar por algún tipo de violencia?

Como mujer, viviendo en un país tan machista, sí, claro que he sufrido violencia de muchas maneras. Al salir a la calle te cruzas con gente tan amarga que te grita cosas terribles. Yo me siento muy insegura al salir.

Andrea, hace poco interpretaste el papel de una mujer violentada sexualmente en la obra ‘Jauría’, ¿fue muy difícil hacerlo?

Sí, claro. Fue súper fuerte porque el texto es real, es todo lo que se dijo en el juicio. Es repetir una y otra noche todo lo que pasó a ella que fue súper fuerte. Además el nivel de tensión que hay que sostener en toda la obra cansa, cuesta, duele. Eso sentía, mucho dolor.

La obra 'Jauría' estuvo basada en las declaraciones que la denunciante y los acusados realizaron en el juicio de 'La Manada', por los hechos de violación grupal ocurridos durante los Sanfermines el 06 de julio de 2016, en Pamplona, España. Foto: Facebook Andrea Luna.

¿Alguna vez has perdonado una infidelidad?, ¿lo harías?

No y definitivamente no perdonaría una infidelidad.

¿Eres celosa?

En realidad depende de qué tanta seguridad tenga. En algunas ocasiones sí he sentido celos, en otras no. Depende de qué tanta confianza haya o qué tan insegura me sienta.

¿Qué tipo de hombres te gustan?

Las personas honestas, sinceras, que sean coherentes con lo que quieren, que lleven una vida sana y no sean tóxicas.

¿Quieres ser mamá?

No lo sé, no es algo que lo tenga contemplado. No estoy tan animada tampoco, así que no. Todavía no.

Si no fueras actriz, ¿a qué te dedicarías?

Yo soy comunicadora, especializada en Periodismo, así que me encanta escribir. Ahora estoy estudiando Dramaturgia, por ejemplo. Así que probablemente me hubiera dedicado a escribir o a la danza, que también es algo que me apasiona.

También has incursionado en la música, ¿qué otros géneros interpretarías?

Sí, este año voy a sacar cuatro temas más. Tengo dos invitaciones de dos cantantes y dos como solista. Me gusta el latin, pop y las baladas.

¿Eres de verano o invierno?

Me quedo 100 % con el verano. El sol me pone de buen humor y me encanta andar con ropa ligera, ja, ja, ja. Me gusta el mar y pasar temporadas en la playa.

¿Te han acosado por redes sociales?

Sí, claro. Lamentablemente si eres mujer y un personaje público, siempre te van a comentar cosas y enviar fotos. No hay que normalizar esto, hay que denunciar.

¿'Un retiro para enamorarse’ es la primera película coproducida en el extranjero en la que participas?

Sí y estoy súper contenta por la oportunidad que me ha dado mi director Jesús Álvarez. Sé lo difícil que ha sido sacar adelante la película. Soy la protagonista e interpreto a Lucía. ¡Se estrena en febrero!

¿Andrea Luna y Lucía se parecen?

Bueno, sí. Lucía es superenamoradiza y cree que ha encontrado al hombre correcto. A mí también me ha pasado eso, crees mucho en el amor y terminas desilusionándote.

