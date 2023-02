La actriz Andrea Luna afirma que está entusiasmada con el estreno de la cinta que protagoniza ‘Un retiro para enamorarse’, y al igual que su personaje, cree en el amor.

“ Estoy feliz por la oportunidad y mi personaje , Lucía, es una chica que cree en el amor, que está convencida de que lo va a encontrar a pesar de que no ha tenido mucha suerte y decide hacer un viaje para reencontrarse a sí misma”, dijo.

¿En qué se parece a ti?

En qué cree en el amor y es persistente, a veces ingenua y se ilusiona. En la fragilidad que tiene y a la vez la fuerza.

¿Tú has tenido mala suerte en el amor?

No, creo que todo se mueve a través del amor y creo que he tenido mucha suerte porque mi carrera la hago a base de amor, me siento privilegiada y afortunada en eso.

Tu personaje también habla del amor propio...

Sí, ella aprende a amarse, a reencontrarse consigo, aprende que no necesita a nadie para ser feliz. Me encantó este reto, tan valiosa, tan fuerte, tan bonita.

¿Tienes algún proyecto para la televisión?

Terminamos con la filmación de Brujas y estoy esperando que salga al aire. Lo malo es que no hay tantas producciones y siento que se han cerrado un poco las oportunidades, al menos en televisión. Pero estoy lista a escuchar propuestas porque lo que necesitamos los artistas es trabajar.

También regresas al teatro.

Sí, el 16 de marzo en el reestreno de Jauría, que tuvo mucho éxito, y en abril se viene otra obra. Además, estoy viajando bastante al extranjero.

UN RETIRO PARA ENAMORARSE

La cinta ‘Un retiro para enamorarse’ protagonizada por Andrea Luna y el español Juan Carlos Torres, se estrena este 23 de febrero en las salas de cine.

La historia se desarrolla en un misterioso lugar, más antiguo que el propio tiempo, que aparece cada cierto año en distintos lugares del mundo. Este lugar selecciona un grupo de individuos de múltiples nacionalidades que necesitan cambiar sus vidas y encontrar su camino. Lucía es una creyente en el amor de las películas románticas y Juan Carlos, es un madrileño incapaz de comprometerse, sin embargo, descubrirán juntos el verdadero significado del amor.

La película dirigida por Jesús Álvarez Betancourt cuenta en su elenco con Mónica Torres, Merly Morello, Gian Piero Díaz, Alexandra Barandiarán y Ernesto Pimentel. Además de actores españoles como Alex Béjar, Gaizka Pasalodos y Marcos García-Tizón.