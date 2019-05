Usan imagen de actriz Andrea Luna en página para adultos y ella denuncia que un sujeto la amenaza con mandarle sicario

Andrea Luna contó al programa de Magaly Medina que se encuentra sumamente mortificada debido a que es víctima de parte de un sujeto que le escribe constantemente y la amenazado con enviarle un sicario. Incluso, según dijo, ya lo tiene identificado al igual que a otro sujeto que la acosa.

El programa Magaly Te Ve La Firme informó que la imagen de la actriz era usada en una página web para adultos. Sobre esto, Andrea Luna sostuvo que esa situación es de hace mucho tiempo y reconoce que por ser una figura conocida está expuesta a este tipo de situaciones.

Más me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario. Hay otro que hace poco también salió en prensa que me mandaba fotos horribles y así todo los días me pasa, o sea para mí no es nuevo", manifestó Andrea Luna.

Sobre el sujeto que la tiene amenazada de muerte, la intérprete de aseguró que ya tiene todos los datos necesarios para denunciar al hombre que tiene identificado y tomará medidas de seguridad. "Ya tengo todos sus datos y voy a ir a denunciarlo”, dijo.

Recordemos que en marzo del presente año, Andrea Luna publicó en sus redes sociales capturas de pantalla que mostraban una conversación de WhasApp donde revela que fue víctima de acoso sexual y posteriormente de amenazas para que no haga pública su denuncia.

Por otro lado, el informe presentado en el programa de Magaly Medina señaló que algunas fotografías de Andrea Luna fueron utilizadas en una página que ofrece servicios sexuales en México. La actriz dijo que se trata de un fraude que utiliza su imagen.

“Alguna vez creo que alguien también me dijo que había visto mi foto en una página de prostitutas. Fue hace años, cuelgan cualquier foto de Internet y la ponen, para mí no es algo nuevo. Yo estoy expuesta a todo esto, expuesta a que me persigan”, precisó Andrea Luna.